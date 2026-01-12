Xử phạt nhiều tài xế chạy với tốc độ 'rùa bò' trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 12/01/2026 20:52

(PLO)- Chỉ trong vài giờ, Đội CSGT số 6 đã xử phạt 8 tài xế điều khiển xe chạy với tốc độ “rùa bò” trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Tối 12-1, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6), Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ tối thiểu khi lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Tài xế xe bồn điều khiển xe trên cao tốc chỉ với tốc độ 44km/h.

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 25 ngày 12-1, thông qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Đội CSGT số 6 phát hiện tài xế L.T.K (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe bồn lưu thông trên cao tốc nhưng chạy dưới tốc độ tối thiểu theo quy định.

Cụ thể, chiếc xe này chỉ chạy với tốc độ 44 km/h trong khi đoạn cao tốc này qui định chạy đến 120 km/h. Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế K. về hành vi điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Xe container bị ghi hình chỉ chạy với tốc độ 47 km/h.

Khoảng 15 phút sau , lúc 15 giờ 40 phút, Đội CSGT số 6 tiếp tục phát hiện tài xế N.M.H (37 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe container lưu thông trên cùng tuyến cao tốc thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai cũng vi phạm lỗi tương tự và đã bị lập biên bản xử lý theo quy định.

Chỉ trong vài giờ kiểm tra, Đội CSGT số 6 đã phát hiện tổng cộng 8 trường hợp phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu. Trong số này, 6 trường hợp bị lập biên bản xử phạt trực tiếp tại chỗ, 2 trường hợp còn lại được ghi nhận hình ảnh, dữ liệu để tiến hành xử phạt nguội.

Lập biên bản xử lý một tài xế chạy xe với tốc độ "rùa bò" trên đường cao tốc.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc cần chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ tối thiểu và tối đa. Việc chạy quá chậm không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.