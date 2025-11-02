Ngọn đồi có vết nứt rộng hơn 1m, di dời khẩn cấp 21 người dân 02/11/2025 16:09

(PLO)- Người dân một xã ở TP Huế được di dời khẩn cấp vì ngọn đồi xuất hiện một vết nứt dài khoảng 50m, hở hơn 1m.

Chiều 2-11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Quảng, TP Huế, cho biết một vệt nứt lớn, hở hơn 1m, dài khoảng 50m đã xuất hiện trên ngọn đồi ở khu vực thôn K Long.

Ngọn đồi nứt toác rộng hơn 1 m, chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp 21 người dân

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Quảng, khu vực này đang có mưa rất lớn, khiến nguy cơ sạt lở đất là rất cao. Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương và lực lượng dân quân xã Long Quảng đã lập tức tổ chức di dời 6 hộ dân với 21 khẩu đến nơi an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục chốt chặn không cho người qua lại khu vực trên để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Theo Ban Chỉ huy PTDS TP Huế, trong 6 giờ qua, khu vực thượng nguồn hồ Tả Trạch (bao gồm các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Thượng Nhật) có mưa rất to và đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm.

Cơ quan này dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, mưa sẽ mở rộng ra toàn TP Huế, riêng khu vực thượng nguồn này vẫn tiếp tục có mưa đặc biệt to.

Dự báo trong chiều và đêm nay, mực nước trên cả hai sông chính sẽ tiếp tục tăng nhanh. Sông Hương tại Kim Long có thể tăng lên mức xấp xỉ báo động 3 (mức báo động 3 là 3,5m). Sông Bồ tại Phú Ốc cũng có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (mức báo động 3 là 4,5m).

Ban Chỉ huy PTDS TP Huế cảnh báo mực nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao. Các khu vực này có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở và trượt lở đất.