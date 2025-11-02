Phường thông tin về '350 hộ dân ở Huế bị cô lập 1 tuần chưa được hỗ trợ' 02/11/2025 20:36

(PLO)- Thông tin hàng trăm hộ dân ở Huế chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào trong thời gian bị cô lập như một clip lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Tối 2-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) phường Hóa Châu, TP Huế phát thông báo bác bỏ thông tin cho rằng người dân tại tổ dân phố An Thành chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào trong một tuần bị cô lập như trong một clip lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip do một đoàn cứu trợ quay. Clip ghi cảnh phỏng vấn một người phụ nữ ở tại tổ dân phố An Thành, phường Hóa Châu.

Trong clip, người phụ nữ này cho biết tổ dân phố An Thành có 350 hộ dân, cô lập khoảng một tuần nay, phải di chuyển bằng thuyền khoảng 30 phút mới tiếp cận được. Người này nói rằng trong những ngày qua, người dân chưa nhận được hỗ trợ nào.

Điều này khiến bà phải mang theo danh sách các hộ dân, ra gặp đoàn cứu trợ để xin các suất hỗ trợ người dân trong địa phương.

Clip này sau đó nhận được nhiều sự quan tâm, nhiều trang Facebook dẫn lại và lan truyền, gây xôn xao dư luận.

Trước thông tin này, tối 2-11, UBMTTQ Việt Nam phường Hóa Châu cho rằng trong những ngày qua, địa bàn phường chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, đời sống một số hộ dân gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, phát ngôn của người ở tổ dân phố An Thành không đúng sự thật, gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền và công tác cứu trợ chung.

Tối cùng ngày, một lãnh đạo UBND phường Hóa Châu cũng thông tin: công tác điều phối hàng cứu trợ do UBMTTQ Việt Nam phường chủ trì thực hiện sau khi đi kiểm tra thực tế, nên không có chuyện như người trong clip nói.

Chính quyền phường cho biết, ngay khi lũ lụt xảy ra, cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phường đã khẩn trương vào cuộc, huy động mọi nguồn lực để thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho bà con.

UBMTTQ Việt Nam phường Hóa Châu đề nghị nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng; đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân cùng chung tay, đoàn kết, đồng hành với địa phương, không để bị lợi dụng, gây chia rẽ niềm tin.