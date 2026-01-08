Cầu xây xong ở Thanh Hóa vẫn 'đóng cửa': Người dân mong sớm được lưu thông
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Người dân hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa mong nhà đầu tư sớm thông cầu cho người đi bộ, xe máy, xe đạp điện lưu thông, thay vì chờ hoàn tất các thủ tục bàn giao.
PLO đã có bài phản ánh về thực trạng cầu, cống sông Lèn ngăn mặn trị giá hàng trăm tỉ đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao.
Trong khi đó, nhiều người dân hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn mong muốn nhà đầu tư sớm cho xe đạp, xe máy qua cầu trước, sau khi hoàn thiện các thủ tục bàn giao thì cho xe ô tô qua cầu.
Hình ảnh cầu, cống sông Lèn xây xong nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do chưa hoàn tất các thủ tục bàn giao theo quy định
Tuy nhiên, đến nay cầu vẫn chưa được đưa vào khai thác, khiến người dân địa phương tiếp tục chờ đợi.
Trước đó, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa, xác nhận công trình đã hoàn thành xây dựng nhưng hiện vẫn phải chờ phê duyệt quy trình đào tạo, vận hành trước khi bàn giao và đưa vào khai thác.
Theo ông Nam, dự án do Bộ NN&MT làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua, Sở NN&MT tỉnh đã phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu, đồng thời nhiều lần đôn đốc sớm hoàn thiện các thủ tục để bàn giao, đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2026.
Dự kiến cây cầu thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn, nối hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn, sẽ được đưa vào vận hành vào tháng 6-2026, sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao và chuyển giao kỹ thuật vận hành.
Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án Kexim 1 thuộc Bộ NN&MT thông tin, dự án được Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tài trợ, cho vay theo hình thức ODA.
"Phần cầu đã xây xong năm 2024, còn phần cống hoàn thiện vào cuối năm 2025. Đến nay, dự án đang chờ các thủ tục cuối cùng, chuyển giao kỹ thuật vận hành để bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa. Đây là dự án sử dụng vốn nước ngoài, quy trình rất chặt chẽ nên khi hoàn tất bàn giao mới có thể cho người dân lưu thông" - ông Trung thông tin thêm.