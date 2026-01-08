Cầu xây xong ở Thanh Hóa vẫn 'đóng cửa': Người dân mong sớm được lưu thông 08/01/2026 16:06

(PLO)- Người dân hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa mong nhà đầu tư sớm thông cầu cho người đi bộ, xe máy, xe đạp điện lưu thông, thay vì chờ hoàn tất các thủ tục bàn giao.

PLO đã có bài phản ánh về thực trạng cầu, cống sông Lèn ngăn mặn trị giá hàng trăm tỉ đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao.

Trong khi đó, nhiều người dân hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn mong muốn nhà đầu tư sớm cho xe đạp, xe máy qua cầu trước, sau khi hoàn thiện các thủ tục bàn giao thì cho xe ô tô qua cầu.

Hình ảnh cầu, cống sông Lèn xây xong nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do chưa hoàn tất các thủ tục bàn giao theo quy định

Trao đổi với PLO, bà Đào Thị Huy (68 tuổi, xã Vạn Lộc) mong nhà đầu tư sớm cho người đi bộ, xe đạp, xe máy được qua cầu nhằm thuận tiện việc đi lại của người dân.

Cây cầu dựng xong nhưng vẫn “đóng cửa” không cho người dân lưu thông.

Nhiều người dân xã Vạn Lộc cảm thấy công trình không được khai thác sớm là lãng phí nguồn lực.

"Trước đây, người dân địa phương thấy xây dựng cầu ai cũng mừng vui vì tới đây sẽ chấm dứt cảnh đi đò mấy chục năm qua, nhưng đợi mãi cầu vẫn chưa thông” - bà Huy chia sẻ.

Bạn Đào Thảo Vy, học sinh Trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa cho biết mình và nhiều học sinh ở khu vực hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn rất mong cây cầu sớm thông xe để việc đến trường an toàn, thuận tiện hơn.

“Việc phải đi đò hằng ngày không chỉ tốn kém chi phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ. Chúng em hy vọng cây cầu sớm được đưa vào sử dụng để yên tâm học tập, giảm bớt vất vả cho gia đình” - em Vy chia sẻ.

“Mỗi tháng nhiều học sinh phải tốn hơn 100.000 đồng tiền đi đò. Em mong cây cầu sớm được đưa vào sử dụng để mọi người dân đi lại thuận tiện, đỡ tốn kém” - em Bùi Nhật Anh, học sinh Trường THPT Nga Sơn nói.

Ghi nhận của PLO chiều 7-1 cho thấy cây cầu đã được lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường phục vụ phân luồng giao thông.

Hệ thống điện chiếu sáng dọc hai bên cầu đã hoàn thiện, bảo đảm điều kiện an toàn khi lưu thông vào ban đêm.

Nhà điều hành quản lý cống sông Lèn nằm cạnh công trình, quan sát từ bên ngoài cũng đã hoàn tất các hạng mục xây dựng chính.

Toàn bộ cây cầu và các công trình phụ trợ cho thấy đã cơ bản hoàn thiện.

Tuy nhiên, đến nay cầu vẫn chưa được đưa vào khai thác, khiến người dân địa phương tiếp tục chờ đợi.