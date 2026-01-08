Cầu xây xong ở Thanh Hóa vẫn 'đóng cửa': Người dân mong sớm được lưu thông

Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG

(PLO)- Người dân hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa mong nhà đầu tư sớm thông cầu cho người đi bộ, xe máy, xe đạp điện lưu thông, thay vì chờ hoàn tất các thủ tục bàn giao.

PLO đã có bài phản ánh về thực trạng cầu, cống sông Lèn ngăn mặn trị giá hàng trăm tỉ đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao.

Trong khi đó, nhiều người dân hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn mong muốn nhà đầu tư sớm cho xe đạp, xe máy qua cầu trước, sau khi hoàn thiện các thủ tục bàn giao thì cho xe ô tô qua cầu.

Trao đổi với PLO, bà Đào Thị Huy (68 tuổi, xã Vạn Lộc) mong nhà đầu tư sớm cho người đi bộ, xe đạp, xe máy được qua cầu nhằm thuận tiện việc đi lại của người dân.
Cây cầu dựng xong nhưng vẫn “đóng cửa” không cho người dân lưu thông.
Nhiều người dân xã Vạn Lộc cảm thấy công trình không được khai thác sớm là lãng phí nguồn lực.
"Trước đây, người dân địa phương thấy xây dựng cầu ai cũng mừng vui vì tới đây sẽ chấm dứt cảnh đi đò mấy chục năm qua, nhưng đợi mãi cầu vẫn chưa thông” - bà Huy chia sẻ.
Bạn Đào Thảo Vy, học sinh Trường THPT Hậu Lộc 4, Thanh Hóa cho biết mình và nhiều học sinh ở khu vực hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn rất mong cây cầu sớm thông xe để việc đến trường an toàn, thuận tiện hơn.
“Việc phải đi đò hằng ngày không chỉ tốn kém chi phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ. Chúng em hy vọng cây cầu sớm được đưa vào sử dụng để yên tâm học tập, giảm bớt vất vả cho gia đình” - em Vy chia sẻ.
“Mỗi tháng nhiều học sinh phải tốn hơn 100.000 đồng tiền đi đò. Em mong cây cầu sớm được đưa vào sử dụng để mọi người dân đi lại thuận tiện, đỡ tốn kém” - em Bùi Nhật Anh, học sinh Trường THPT Nga Sơn nói.
Ghi nhận của PLO chiều 7-1 cho thấy cây cầu đã được lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường phục vụ phân luồng giao thông.
Hệ thống điện chiếu sáng dọc hai bên cầu đã hoàn thiện, bảo đảm điều kiện an toàn khi lưu thông vào ban đêm.
Nhà điều hành quản lý cống sông Lèn nằm cạnh công trình, quan sát từ bên ngoài cũng đã hoàn tất các hạng mục xây dựng chính.
Toàn bộ cây cầu và các công trình phụ trợ cho thấy đã cơ bản hoàn thiện.
Tuy nhiên, đến nay cầu vẫn chưa được đưa vào khai thác, khiến người dân địa phương tiếp tục chờ đợi.

Trước đó, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa, xác nhận công trình đã hoàn thành xây dựng nhưng hiện vẫn phải chờ phê duyệt quy trình đào tạo, vận hành trước khi bàn giao và đưa vào khai thác.

Theo ông Nam, dự án do Bộ NN&MT làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua, Sở NN&MT tỉnh đã phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu, đồng thời nhiều lần đôn đốc sớm hoàn thiện các thủ tục để bàn giao, đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2026.

Dự kiến cây cầu thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn, nối hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn, sẽ được đưa vào vận hành vào tháng 6-2026, sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao và chuyển giao kỹ thuật vận hành.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án Kexim 1 thuộc Bộ NN&MT thông tin, dự án được Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tài trợ, cho vay theo hình thức ODA.

"Phần cầu đã xây xong năm 2024, còn phần cống hoàn thiện vào cuối năm 2025. Đến nay, dự án đang chờ các thủ tục cuối cùng, chuyển giao kỹ thuật vận hành để bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa. Đây là dự án sử dụng vốn nước ngoài, quy trình rất chặt chẽ nên khi hoàn tất bàn giao mới có thể cho người dân lưu thông" - ông Trung thông tin thêm.

