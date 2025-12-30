TP.HCM bàn giải pháp nâng cao hiệu quả Bộ tiêu chí gia đình hạnh phúc 30/12/2025 15:48

Ngày 30-12, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao hiệu quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc tại TP.HCM”.

Hội thảo nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030” và Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2025-2026 của TP.HCM.

Đây cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học trao đổi, đánh giá kết quả, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Bộ tiêu chí trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ tại hội thảo, ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết đây là lần đầu tiên TP.HCM có nghị quyết về xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua hệ thống tiêu chí cụ thể.

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TP.HCM gồm 5 tiêu chí: Tiêu chí về ứng xử trong gia đình; Tiêu chí về điều kiện vật chất; Tiêu chí về điều kiện tinh thần; Tiêu chí về giáo dục; Tiêu chí về y tế và chăm sóc sức khoẻ nhằm hướng tới xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, văn minh.

Sau 5 năm triển khai, Bộ tiêu chí bước đầu mang lại kết quả tích cực khi được lồng ghép vào các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó lan tỏa giá trị gia đình hạnh phúc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế như một số tiêu chí mang tính định tính, khó lượng hóa; công cụ đánh giá chưa được chuẩn hóa; công tác tuyên truyền chưa đi sâu đến khu vực đông lao động nhập cư; việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân còn hạn chế trong phân tích, chưa khai thác hiệu quả các nền tảng số hiện nay.

Cũng tại hội thảo, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng trong giai đoạn 2025-2030, thành phố cần rà soát, bổ sung và làm rõ nội hàm các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn chặt hơn với hệ giá trị gia đình Việt Nam.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Để Bộ tiêu chí thực sự đi vào cuộc sống, bà Phạm Phương Thảo cho rằng cần lồng ghép nội dung này vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với các danh hiệu hiện có nhằm tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính ở cơ sở.

Đồng thời, việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về hôn nhân - gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, bảo vệ trẻ em và người cao tuổi được xác định là nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đồng quan điểm, PGS.TS Đỗ Ngọc Anh, giảng viên cao cấp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, cho rằng các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc cần được cụ thể hóa để bảo đảm khả năng đo lường khách quan, đồng thời kết hợp khảo sát cảm nhận chủ quan của từng thành viên trong gia đình.

Các gia đình trẻ tiêu biểu tham dự ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc. Ảnh: ĐĂNG HẢI

“Việc đánh giá cần tập trung vào mức độ gắn bó giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái; sự chia sẻ, lắng nghe, tin tưởng; tần suất sinh hoạt chung; cũng như khả năng cân bằng giữa công việc và đời sống gia đình.

Tôi đề xuất xây dựng bộ câu hỏi khảo sát ngắn gọn, dễ hiểu, có hướng dẫn rõ ràng về các mức độ đánh giá, qua đó hỗ trợ hiệu quả công tác nghiên cứu, quản lý và giúp các gia đình tự đánh giá mức độ hạnh phúc của mình” - PGS.TS Đỗ Ngọc Anh cho hay.

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM cho biết trong thời gian tới, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị để tổng hợp kết quả hội thảo, hoàn chỉnh báo cáo và kiến nghị đến các cấp, ngành có thẩm quyền nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn TP.HCM và cả nước.

“Mục tiêu không chỉ dừng ở việc đánh giá mà quan trọng hơn là qua đánh giá để kịp thời hỗ trợ, tạo hệ sinh thái toàn diện giúp các gia đình phấn đấu đạt hạnh phúc, góp phần phát triển xã hội bền vững” - ông Cao Thanh Bình nhấn mạnh.