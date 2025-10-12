Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình 12/10/2025 15:00

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, n gày hội Gia đình trẻ hạnh phúc nhằm lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình.

Ngày 12-10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương.

Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc nằm trong chuỗi hoạt động Youth Fest 2025 - Tự hào Thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-10-1956 -15-10-2025).

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Đây là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ triển khai chương trình xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cơ sở hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc.

Hoạt động cũng để biểu dương, tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu; qua đó lan tỏa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nói ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; vận động hội viên, thanh niên tích cực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, văn minh.

Các gia đình trẻ tiêu biểu tham dự ngày hội. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Tham dự ngày hội là những gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực như cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, văn hóa, thể thao, sản xuất kinh doanh, công nhân, nông dân… đã nỗ lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống để xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc và giáo dục con cái.

Tối 12-10 sẽ diễn ra lễ tuyên dương 10 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025 và đêm nhạc Viết hành trình yêu thương.