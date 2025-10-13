Tuyên dương 10 ‘Gia đình trẻ hạnh phúc’ năm 2025 13/10/2025 06:29

(PLO)- Lễ tuyên dương Gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025 với chủ đề Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương diễn ra tại Hà Nội.

Tối 12-10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức Lễ tuyên dương Gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025 với chủ đề Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động Youth Fest 2025 - Tự hào Thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2025); triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh chương trình mong muốn lan toả những thông điệp về xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc; làm sao để các bạn thanh niên nhận thức đúng đắn về một gia đình, gia đình truyền thống của Việt Nam; để mỗi một gia đình xây dựng cuộc sống hạnh phúc trên nền tảng gia đình hạnh phúc…

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Mỗi gia đình được tuyên dương đến từ những vùng miền khác nhau, có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, có những quan điểm sống khác nhau, nhưng họ đều có chung quan điểm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, đó là sự tin tưởng, tôn trọng, yêu thương, bình đẳng, sẻ chia, đồng lòng.

Họ đều bắt tay xây dựng gia đình nhỏ của mình, cùng nhau trải qua những khó khăn, giải quyết những mâu thuẫn gia đình để rồi vững vàng nắm tay nhau cùng tiếp tục hành trình phía trước.

"Với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên, trang bị những kỹ năng cần thiết làm cha mẹ; hỗ trợ, đồng hành với thanh niên và các gia đình trẻ trong lập thân, lập nghiệp, làm kinh tế, nuôi dạy con cái.

Vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải nhận khen thưởng tại chương trình. Ảnh: ĐĂNG HẢI

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam mong muốn bản thân mỗi bạn trẻ hãy tự ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình, với bố mẹ, vợ chồng, con cái, để chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng. Đồng thời, mong muốn các bạn trẻ khi kết hôn nhận thức rõ giá trị của một gia đình hạnh phúc để từ đó xây dựng một đất nước phồn vinh và hạnh phúc"- anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Các gia đình được tuyên dương là những cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, công an, biên tập viên, dẫn chương trình truyền hình, thể dục thể thao, sản xuất kinh doanh, làm nông nghiệp… tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng và nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ.

Trong đó, có gia đình cầu thủ bóng đá Quế Ngọc Hải, gia đình MC truyền hình Lê Mạnh Cường và Đỗ Hương Giang được biết đến với chương trình Việc tử tế, Cặp lá yêu thương, Việt Nam Vui khỏe.

Là đơn vị đồng hành với chương trình Gia đình trẻ hạnh phúc trong suốt những năm qua, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, đại diện PNJ bày tỏ: “PNJ không chỉ muốn đồng hành cùng các bạn trong ngày cưới, mà còn muốn đồng hành trong suốt hành trình xây dựng, nuôi dưỡng một hôn nhân hạnh phúc và một gia đình bền vững".

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc Cao Cấp Marketing, Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại (PNJ) phát biểu tại sự kiện.

Tại lễ tuyên dương, 10 gia đình trẻ được vinh danh đã được nhận Bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của Chương trình và và Bộ sản phẩm đến từ bộ sưu tập Family Infinity của PNJ - Biểu tượng yêu thương vô hạn của tình thân.

Đặc biệt, chương trình mang đến đêm nhạc Viết hành trình yêu thương và những màn biểu diễn bùng nổ có sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng như Dương Edward, Hà Myo, Quỳnh Lady, Sao Tuổi Thơ.