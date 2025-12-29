Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt 100 già làng, người uy tín Tây Nguyên 29/12/2025 17:58

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn những già làng, người uy tín luôn giữ vai trò "thủ lĩnh tinh thần", gương mẫu, là hạt nhân gắn kết buôn làng.

Ngày 29-12, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên tổ chức tại Binh đoàn 15, tỉnh Gia Lai.

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Tây Nguyên.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, khẳng định buổi gặp mặt có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Việc này thể hiện sự quan tâm toàn diện, nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với công tác dân tộc - tôn giáo.

Đây cũng là sự quan tâm với đội ngũ già làng, người có uy tín. Đây là những nhân tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” từ cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, những già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu là lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Đây là “điểm tựa tinh thần” của đồng bào các dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng bản, chức sắc, người có uy tín phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ buổi gặp là cơ hội quý báu để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương lắng nghe trực tiếp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu, thể hiện rõ vai trò hạt nhân gắn kết buôn làng, thôn, xóm, giáo họ. Đồng thời, các đại biểu vận động nhân dân, đoàn thể thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn những “thủ lĩnh tinh thần” tiếp tục giữ vững vai trò gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại buôn làng. Các đại biểu cần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xóa bỏ tập tục lạc hậu và giữ gìn văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chào hỏi những già làng, người uy tín ở Tây Nguyên.