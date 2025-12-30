Toàn cảnh khu vực sắp xây cầu Thủ Thiêm 4 hơn 5.000 tỉ đồng tại TP.HCM 30/12/2025 09:00

(PLO)- Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài 2,16 km. Điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh)

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỉ đồng. Điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Nguồn vốn bố trí cho dự án dự kiến thực hiện trong hai giai đoạn trung hạn. Giai đoạn 2021-2025, TP.HCM bố trí khoảng 5 tỉ đồng; giai đoạn 2026-2030 bố trí khoảng 5.000 tỉ đồng. Dự kiến, dự án được khởi công xây dựng trong quý IV-2026 và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV-2028.