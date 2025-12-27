Sắc hồng mai anh đào dịu dàng gọi xuân về phố núi 27/12/2025 18:06

(PLO)- Không rực rỡ như phượng, không nồng nàn như mai vàng phương Nam, mai anh đào mang vẻ đẹp rất riêng, mong manh, tinh khôi và đầy chất thơ; khi nở là báo hiệu mùa xuân đang chạm ngõ.

Mai anh đào gắn bó với khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng như một ký ức quen thuộc. Cứ sau những đợt rét kéo dài, khi nắng bắt đầu dịu hơn, từng hàng cây lặng lẽ bung hoa. Từ khu vực trung tâm đến những triền đồi ngoại ô, sắc hồng phớt trải dài theo những con đường, khiến Đà Lạt như chậm lại, yên bình và lãng mạn hơn thường ngày.

Mỗi độ xuân sang, khi sương còn lãng đãng trên triền đồi, hoa mai anh đào lại bừng nở, nhuộm hồng Đà Lạt và níu bước du khách tìm về.

Trong số những vùng mai anh đào đẹp nhất Đà Lạt, không thể không nhắc đến Cầu Đất. Trên độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển, Cầu Đất mỗi mùa hoa nở lại trở thành điểm hẹn của du khách gần xa.

Những cây mai anh đào cổ thụ đứng nép bên con đường uốn lượn, phía xa là đồi chè xanh mướt, phía trên là bầu trời cao nguyên trong veo tất cả tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.

Những ngày này, từ sáng sớm, du khách đã tìm đến Cầu Đất﻿ để kịp ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của mai anh đào. Người khoác áo ấm, người mang theo máy ảnh, điện thoại, thong thả dạo bước dưới tán hoa.

Mỗi góc nhỏ đều trở thành phông nền lý tưởng cho những bức ảnh lưu giữ mùa xuân Đà Lạt﻿ nơi sắc hồng của hoa hòa quyện với nắng, gió và nụ cười của người lữ khách. Không chỉ là điểm check-in, mai anh đào còn mang đến cho du khách cảm giác an yên rất riêng. Giữa nhịp sống vội vã, được đứng dưới tán hoa mỏng manh, ngắm từng cánh hoa rung rinh trong gió, nhiều người nói rằng họ như tìm lại được sự chậm rãi, nhẹ nhõm trong tâm hồn.

Với người dân địa phương, mai anh đào không chỉ là loài hoa đẹp. Đó là dấu hiệu của một năm mới, của hy vọng và khởi đầu. Mỗi mùa hoa nở,﻿ Đà Lạt lại thêm một lần khẳng định nét duyên riêng một thành phố của thiên nhiên, của cảm xúc và của những khoảnh khắc rất đỗi bình yên.

Mai anh đào rồi sẽ tàn sau vài tuần ngắn ngủi. Nhưng sắc hồng ấy, cảm xúc ấy, và những bức ảnh mùa xuân nơi phố núi vẫn còn ở lại như một lời hẹn, để du khách còn muốn trở lại Đà Lạt, khi mai anh đào lại gọi xuân về.