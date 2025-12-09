Dự án 'Nuôi em' ở Đắk Lắk hoạt động ra sao? 09/12/2025 16:05

(PLO)- Dự án “Nuôi em” ở Đắk Lắk đã tài trợ suất ăn bán trú cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian gần đây, dự án "Nuôi em" vướng lùm xùm, gây xôn xao dư luận. Ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án, đã công bố tạm thời đóng băng tài khoản dự án 15 ngày (từ ngày 7-12).

Suất ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Cư M'lan. Ảnh: T.D

Theo tìm hiểu, tại Đắk Lắk, dự án “Nuôi em” đã tài trợ cho hàng trăm học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Cư M'lan, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trường có khoảng 170 học sinh được dự án "Nuôi em" hỗ trợ nhiều năm qua với mức 8.500 đồng/suất ăn.

Theo vị này, hầu hết học sinh nội trú tại trường là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện di cư tự do, hoàn cảnh rất khó khăn, nhà cách xa trường 15-25 km. Vì vậy, việc hỗ trợ tiền ăn giúp phụ huynh bớt đi gánh nặng kinh tế, giúp trường duy trì được hoạt động của bếp ăn, cung cấp thêm khẩu phần ăn dinh dưỡng cho học sinh.

Theo đó, cứ sau hai tháng dự án sẽ thanh toán lại tiền mua thực phẩm cho trường. Đến nay, dự án “Nuôi em” chưa thanh toán tiền tháng 9, tháng 10 và tháng 11-2025.

"Đại diện dự án nói chắc chắn sẽ chuyển tiền lại cho trường. Tôi mong mọi việc suôn sẻ do trường đang nợ tiền thực phẩm từ các đầu mối cung ứng", lãnh đạo trường chia sẻ thêm.

Ngoài Trường Tiểu học Cư M'lan, dự án “Nuôi em” đã đồng hành cùng Trường THCS Ea Lê (xã Ea Súp) 4 năm qua. Hiện dự án đang hỗ trợ suất ăn cho 62 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ea Lê, cho biết trước khi dự án tài trợ cho học sinh của trường, ông Hoàng Hoa Trung có đến địa phương xác minh các trường hợp của học sinh.

Ông Tuấn khẳng định việc tài trợ của dự án tại trường rất minh bạch, đều đặn. Vì vậy, ông Tuấn mong muốn dự án tiếp tục hoạt động để hỗ trợ cho học sinh.