Nữ trinh sát hình sự lặng thầm trên tuyến đầu phòng, chống tệ nạn xã hội

(PLO)- Hơn 20 năm gắn bó với công tác hình sự, Trung tá Vũ Thị Vui lặng lẽ bám địa bàn, đấu tranh với tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn bình yên cho TP Cần Thơ.

Gặp Trung tá Vũ Thị Vui, Phó đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ), có lẽ không dễ hình dung chị là người đã hơn 20 năm gắn bó với những chuyên án nhiều áp lực, đầy rủi ro.

Ấn tượng đầu tiên về chị - người nữ trinh sát vừa được UBND TP Cần Thơ tuyên dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021–2025 là giọng nói nhỏ nhẹ, cách trò chuyện chừng mực, ít khi nhắc đến thành tích cá nhân.

Năm 2002, chị Vũ Thị Vui được tuyển vào ngành Công an, công tác tại Công an tỉnh Sóc Trăng. Năm 2007, chị chuyển về Công an TP Cần Thơ và làm việc tại Phòng Cảnh sát hình sự cho đến nay. Từ đó, chị gắn bó với lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội và mua bán người – mảng công tác nhiều phức tạp, đòi hỏi sự bền bỉ, kiên nhẫn và bản lĩnh.

Những năm gần đây, với vai trò Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, đồng thời là đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Trung tá Vui thường xuyên đi cơ sở, bám địa bàn để nắm tình hình. Công việc của chị gắn với những khu vực tiềm ẩn tệ nạn, những đối tượng cần theo dõi dài ngày, những hồ sơ phải rà soát tỉ mỉ...

Giai đoạn 2021–2025, chị cùng đồng đội phối hợp triệt xóa trên 50 điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt giữ hơn 1.000 đối tượng, tạm giữ nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra, xử lý. Chị cũng trực tiếp tham gia nắm, quản lý đối tượng, đấu tranh triệt xóa hơn 20 nhóm, đường dây hoạt động tệ nạn xã hội và mua bán người trong và ngoài TP Cần Thơ.

Kể về những vụ việc đã tham gia, chị nói mình nhớ rõ nhất là chuyên án triệt phá điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn tại huyện Vĩnh Thạnh năm 2021.

Những người liên quan từ nơi khác đến, chọn địa điểm phức tạp, bố trí cảnh giới và tìm cách mua chuộc người dân xung quanh. Việc thâm nhập, nắm tình hình gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ, đường dây này đã bị bóc gỡ.

Hay như chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi tại huyện Vĩnh Thạnh năm 2023, được triệt phá trong thời gian ngắn, giải cứu các thiếu nữ bị giam lỏng, ép phục vụ khách. Với Trung tá Vui, đó không chỉ là một vụ án được làm rõ, mà còn là trách nhiệm của người làm công tác điều tra khi đối diện với những phận người yếu thế.

Không chỉ trực tiếp đấu tranh với tội phạm, Trung tá Vũ Thị Vui còn dành nhiều thời gian cho công tác phòng ngừa. Chị phối hợp triển khai mô hình tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình và mua bán người trên địa bàn thành phố, giúp người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm để chủ động phòng tránh. Mô hình này nhiều lần được Giám đốc Công an TP Cần Thơ tuyên dương.

Nói về công việc, Trung tá Vui chia sẻ ngắn gọn rằng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và điều tra, xử lý vụ việc, việc chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm luôn được đặt lên hàng đầu. Muốn làm được điều đó, cán bộ điều tra phải thường xuyên tự học, tự rèn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Không ồn ào, không phô trương, người nữ trinh sát ấy vẫn lặng lẽ bám địa bàn, theo đuổi những vụ việc khó, góp phần giữ gìn sự bình yên cho TP một cách chắc chắn và bền bỉ.