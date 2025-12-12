Công an TP Cần Thơ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm trong 3 tháng 12/12/2025 09:19

(PLO)- Từ nay đến 16-3-2026, Công an TP Cần Thơ triển khai cao điểm tấn công, trấn áp và phòng ngừa tội phạm nhằm giữ vững an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Ngày 12-12, Công an TP Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh các mục tiêu, công trình trọng điểm

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm trên toàn quốc, ngày 10-12-2025, Công an TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch 237 triển khai cao điểm trong thời gian 3 tháng, từ 12-12-2025 đến 16-3-2026. Đợt cao điểm đặt mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an ninh các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội; đồng thời gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Không để hình thành “điểm nóng”

Đợt cao điểm gồm bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 29 chỉ tiêu.

Trong công tác tham mưu, phối hợp và chỉ đạo, lực lượng công an tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp đảm bảo an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm và tham gia giáo dục, giúp đỡ người có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Về bảo đảm an ninh quốc gia, Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, dự báo các nguy cơ, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; tập trung tấn công, xử lý các đối tượng cực đoan, chống đối. Công tác bảo đảm an ninh mạng được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật. Công an cũng phối hợp giải quyết nhanh các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công phát sinh trên địa bàn.

Trong tấn công, xử lý các loại tội phạm, Công an TP Cần Thơ tập trung trấn áp tội phạm hình sự có tổ chức, tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; xử lý dứt điểm tình trạng băng nhóm, thanh thiếu niên tụ tập gây rối và các loại tội phạm đường phố. Công an phấn đấu điều tra làm rõ từ 80% các vụ phạm pháp hình sự trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Đối với tội phạm ma tuý, lực lượng chức năng tập trung triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia; rà soát, quản lý người nghiện và giữ vững các xã, phường không ma tuý.

Trong đấu tranh tội phạm kinh tế, môi trường, công an quyết liệt xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết.

Công an thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm; tập trung điều tra nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; đẩy mạnh truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong giam giữ, cai nghiện.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại lễ ra quân.

Trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, công an tăng cường kiểm tra cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; duy trì Tổ công tác 198 tuần tra, mật phục phòng ngừa tội phạm; ứng dụng dữ liệu dân cư và Đề án 06 phục vụ quản lý xã hội; tuyên truyền, vận động thu hồi, xử lý các vi phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo. Đồng thời, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy được triển khai theo các chuyên đề trọng tâm.

Thời gian thực hiện cao điểm, Công an thành phố Cần Thơ sẽ tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 29 chỉ tiêu.

Phấn đấu trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ tội phạm về TTXH đạt từ 80% trở lên, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ghi nhận nỗ lực của Công an thành phố trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Chủ tịch yêu cầu cả hệ thống chính trị, người dân tích cực phối hợp thực hiện cao điểm; lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, tấn công mạnh các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu và sự kiện quan trọng.

Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh lực lượng công an toàn thành phố phải thực hiện nghiêm phong trào “ba nhất”, gắn với khẩu hiệu hành động của Công an TP Cần Thơ: “Kỷ luật là nền tảng – Trung thành là cốt lõi – Gần dân là thước đo”.