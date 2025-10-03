Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ 03/10/2025 15:12

(PLO)- Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ chiều ngày 3-10, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Chiều 3-10, HĐND TP Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) để quyết nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng trao hoa chúc mừng Trương Cảnh Tuyên (bên phải) vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Lâu (do được trung ương điều động nhận nhiệm vụ mới là giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long).

Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.