Thành ủy Cần Thơ giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP 02/10/2025 15:47

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP về việc thống nhất giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 2-10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP để xin ý kiến thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

Cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ chiều ngày 2-10. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, hội nghị đã nghe và thông qua bốn tờ trình về Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; xin ý kiến dự thảo các văn bản của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; về công tác cán bộ.

Theo đó, liên quan đến tờ trình về công tác cán bộ, tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã thông tin các nội dung liên quan và cho biết, Ban Thường vụ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP về việc thống nhất giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công Đảng ủy HĐND TP, Đảng ủy UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương thực hiện quy trình công tác giới thiệu nhân sự bầu chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là phiên họp rất quan trọng với bốn nội dung đã nêu ở trên...

Liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, Bí thư Lê Quang Tùng lưu ý sau khi Thành ủy ban hành chỉ thị, kế hoạch thì đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần cao nhất. Lý do kỳ bầu cử này sẽ tổ chức sớm hơn, dự kiến vào 15-3-2026, sớm hơn mọi lần 3 tháng, lại giáp Tết Nguyên đán, cùng đó là việc đang thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thay đổi đơn vị hành chính, không còn cấp huyện, tập trung vào cấp xã nên các đơn vị bầu cử sẽ cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng lưu ý các ủy viên Ban Chấp hành tập trung nghiên cứu Báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch 3 tháng cuối năm để cho ý kiến vào phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ TP vào ngày 9-10 tới.