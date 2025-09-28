Cần Thơ đề ra mục tiêu là thành phố đáng sống của Việt Nam 28/09/2025 11:37

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu đến năm 2045, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, thuộc nhóm thành phố phát triển khá của Châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.

Ngày 28-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (TP) Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên bế mạc và thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 26 đến 28-9. Ảnh: BTC

Theo đó, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm (2025 - 2030) , Đại hội nhất trí TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng.

Đồng thời là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu…

Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đến năm 2045, TP Cần Thơ là TP sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của Châu Á, trở thành TP đáng sống của Việt Nam.

Đại hội cũng đã thông qua 28 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, hạ tầng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Trong đó, đáng chú ý như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt tối thiểu 717.000 tỉ đồng. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 215 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 10 – 10,5%/năm trở lên…

Tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%, phấn đấu đến năm 2030 ước đạt 57.000 tỉ đồng.

Đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa đạt 50% trở lên. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội…

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch cho biết: “Đại hội chúng ta vui mừng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với toàn Đảng bộ và Nhân dân TP, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp”.

Theo ông Bình, thành công của Đại hội hôm nay, là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; sự tổng hợp trí tuệ của tập thể Đảng bộ trong xây dựng Báo cáo chính trị và văn kiện đại hội; sự đóng góp tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp Nhân dân TP…

“Hôm nay, một nhiệm kỳ mới chính thức bắt đầu, khát vọng của TP Cần Thơ hòa chung vào khát vọng vươn mình, hùng cường của dân tộc. Với bản lĩnh kiên cường, truyền thống cách mạng vẻ vang và khát vọng vươn lên, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân tin tưởng giao cho” – ông Bình nói.

Ông Bình thay mặt Đại hội, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân TP và người con Cần Thơ ở mọi miền đất nước, ở nước ngoài hãy tiếp nối truyền thống anh hùng, phát huy phẩm chất tốt đẹp của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động, nghiên cứu khoa học, học tập và sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đem hết tâm sức và trí tuệ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.