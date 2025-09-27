Chủ tịch Quốc hội: Đảng bộ TP Cần Thơ phải có tầm nhìn xa hơn một nhiệm kỳ 27/09/2025 13:14

(PLO)- Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng bộ TP Cần Thơ phải có tầm nhìn không chỉ trong một vài năm hay một nhiệm kỳ, mà phải nhìn xa hơn, dài hạn hơn, với cách làm, bước đi phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.

Sáng 27-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên khai mạc. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần này là sự khởi đầu đầy kỳ vọng của tư duy lãnh đạo mới, mô hình quản trị mới và ý chí quyết tâm mới, khát vọng phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ. Cần Thơ sẽ khẳng định vị thế của trung tâm và động lực phát triển của vùng ĐBSCL, xứng tầm là TP trực thuộc Trung ương.

Nhiều thành tích đáng ghi nhận

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng (trước đây) đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng đạt 312.621 tỉ đồng; tăng trưởng bình quân 7,41% năm; GRDP bình quân đầu người đạt 96,9 triệu đồng; thu ngân sách đạt hơn 105 ngàn tỉ đồng.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,74%. Nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng, cầu, cảng biển, sân bay quốc tế được mở rộng, triển khai....

“Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích của TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng trước đây, nay là TP Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua” – Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế...

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, TP Cần Thơ hội tụ nhiều lợi thế, tiềm năng mà ít nơi nào có được, hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ, hàng không, cảng biển, văn hoá sông nước đặc sắc, người dân năng động, nghĩa tình. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với TP phải cao hơn, toàn diện hơn so với các địa phương khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng. Ảnh: BTC

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Đảng bộ TP phải có tầm nhìn không chỉ trong một vài năm hay một nhiệm kỳ, mà phải nhìn xa hơn, dài hạn hơn, với cách làm, bước đi phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.

Đảm bảo sự đoàn kết thực chất

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, ngang tầm nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển của TP. Đảm bảo sự đoàn kết thực chất, thực sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động. Quán triệt sâu sắc quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”.

Cùng đó là lựa chọn, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đủ đức, đủ tài; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học, tạo nguồn cán bộ trẻ.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, khắc phục bằng được những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: BTC

Song song đó, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển địa phương trong giai đoạn mới. Tiếp tục rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

TP cần tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ ở những vị trí còn thiếu; thu hút người tài cống hiến cho thành phố; chủ động rà soát, điều chỉnh, sắp xếp “đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ”.

“Chúng ta không thể thiếu cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã hiện nay, nếu xã thiếu thì phải điều cán bộ sở, ban, ngành để giải quyết công việc hiện nay, nhất là đối với thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, dịch vụ công” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị TP Cần Thơ phải có giải pháp mạnh mẽ, triển khai 7 Nghị quyết mà Bộ Chính trị đã ban hành trong 9 tháng qua...

Ông cho rằng, TP có một việc hết sức quan trọng là sơ kết Nghị quyết 59 về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế đặc thù, để xem những cái gì làm được, chưa được, nguyên nhân vì sao, có phải do thiếu quyết tâm hay không...

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, học tập mô hình phát triển các thành phố lớn ở trong nước, khu vực và quốc tế. TP Cần Thơ phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của vùng, phải chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lãnh đạo của Đảng chính quyền, bộ máy từ TP đến cơ sở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu TP Cần Thơ phải tập trung cao độ để phát triển kinh tế, chú trọng liên kết vùng; chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy mạnh mẽ lợi thế về sân bay quốc tế, cảng biển, đường thuỷ, đường cao tốc, khai thác không gian phát triển mới, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến nông - thủy sản công nghệ cao, dịch vụ thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ của vùng và cả nước...

“Đặc biệt, cả hệ thống chính trị của TP cần nghiên cứu, quán triệt tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới - Kết hợp dân chủ, kỷ cương, pháp quyền - Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thiết thực” – Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.