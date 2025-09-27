Tân Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Tùng chia sẻ sau khi nhận nhiệm vụ 27/09/2025 12:38

Sáng 27-9, phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, việc ông được Ban Bí thư tin tưởng, chỉ định giao trọng trách Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ. "Đây là niềm tự hào to lớn trong cuộc đời công tác của tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, trước Nhân dân TP” - ông nói.

Tân Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu. Ảnh: BTC

Tân Bí thư TP Cần Thơ chia sẻ, trong quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều cương vị công tác tại địa phương và trung ương, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng luôn nỗ lực đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và Nhân dân.

“Với sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi được luân chuyển về công tác tại TP Cần Thơ – TP trung tâm của vùng Tây Nam Bộ, giàu truyền thống cách mạng, đậm đà nghĩa tình, hào sảng. Với tôi đây là niềm vinh dự, cũng là một cơ hội quý báu để học hỏi, rèn luyện và cống hiến” – ông Tùng nói.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trong những năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, TP Cần Thơ đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế duy trì ổn định, hạ tầng đô thị ngày càng khang trang, diện mạo nông thôn đổi mới mạnh mẽ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ở cả khu vực thành thị và nông thôn ngày càng được nâng cao.

Bước vào giai đoạn mới với quy mô và không gian phát triển rộng lớn hơn, Cần Thơ mang trong mình trách nhiệm vừa là đô thị trung tâm hiện đại, năng động vừa là vùng đất gắn bó sâu nặng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là cơ hội để TP phát huy tối đa lợi thế, kết nối sức mạnh đô thị với tiềm năng nông thôn, tạo nên sự phát triển hài hòa, bền vững và bao trùm.

“Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tôi bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp ủng hộ của các bộ ngành, các địa phương trong vùng và trên hết là sự tin tưởng, đồng hành của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP, quyết tâm xây dựng TP Cần Thơ vừa hiện đại, văn minh, vừa giàu đẹp, trù phú, nghĩa tình, thực sự trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL… Tôi nguyện sẽ nỗ lực hết mình gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp phát triển TP” – tân Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ khẳng định.