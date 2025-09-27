Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 27-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên khai mạc. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Xây dựng chương trình hành động sát, đúng, phù hợp...
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của TP Cần Thơ.
Theo Bí thư Đỗ Thanh Bình, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các ban, bộ, ngành và Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên.
“Đại hội xin trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu vào dự thảo các Văn kiện Đại hội để thực sự là kết tinh của trí tuệ, tiếng nói và niềm tin của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân” – Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nói.
Theo đó, Bí thư TP Cần Thơ đề nghị các đại biểu, tích cực tham gia đóng góp, đánh giá nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được. Đồng thời, cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn phân tích sâu thêm những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 5 năm qua. Kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cùng đó, các đại biểu tham gia thảo luận sâu vào các chuyên đề để làm rõ thêm về kết quả và định hướng cho sự phát triển trong thời gian tới, từ đó xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sát, đúng, phù hợp, biến tầm nhìn thành hiện thực.
Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại
“Tiếp nối và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương và bề dày truyền thống cách mạng, trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của TP Cần Thơ không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng, thỏa mãn với những thành quả đã đạt được.
Tất cả chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cần phải tiếp tục không ngừng nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa, cùng chung sức, đồng lòng, tiên phong gương mẫu, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đề ra, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi và khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP, sự kỳ vọng của Trung ương” – Bí thư Đỗ Thanh Bình khẳng định.
Những kết quả nổi bật
Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo báo cáo chính trị nêu, ba địa phương (trước sáp nhập) đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
Trong đó, TP Cần Thơ cũ có 15/20 chỉ tiêu đạt và vượt, 5/20 chỉ tiêu đang nỗ lực phấn đấu đạt trong năm 2025. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt trên 150.000 tỉ đồng, gấp gần 1,5 lần so với năm 2020, đóng góp khoảng 9,3% vào quy mô kinh tế vùng ĐBSCL. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) được cải thiện, tăng từ 72,41 triệu đồng năm 2020, dự kiến đạt trên 120 triệu đồng năm 2025 (tăng 1,6 lần).
Tỉnh Sóc Trăng cũ có 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt. 3 chỉ tiêu chưa đạt: gồm (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn; (2) Cơ cấu GRDP; (3) Chỉ số sản xuất công nghiệp. Tổng sản phẩm xã hội của tỉnh (GRDP) tăng bình quân trong 5 năm (2020 - 2025) là 6,2%/năm, đạt 77,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Ước GRDP bình quân đầu người năm 2025 (giá hiện hành) là 75,5 triệu đồng/người/năm, tăng 1,65 lần so với năm 2020.
Tỉnh Hậu Giang cũ đã thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu (trong đó 13 chỉ tiêu vượt và 5 chỉ tiêu đạt). Kinh tế tăng trưởng ấn tượng, liên tục nằm trong top đầu khu vực và cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2020–2025 bình quân đạt 9,24%/năm. Quy mô nền kinh tế đạt 77.854 tỉ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 106,44 triệu đồng, gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ.