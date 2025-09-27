Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 27/09/2025 09:22

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 27-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên khai mạc. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc Đại hội Ảnh: BTC

Xây dựng chương trình hành động sát, đúng, phù hợp...

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của TP Cần Thơ.

Theo Bí thư Đỗ Thanh Bình, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các ban, bộ, ngành và Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

“Đại hội xin trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu vào dự thảo các Văn kiện Đại hội để thực sự là kết tinh của trí tuệ, tiếng nói và niềm tin của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân” – Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: BTC

Theo đó, Bí thư TP Cần Thơ đề nghị các đại biểu, tích cực tham gia đóng góp, đánh giá nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được. Đồng thời, cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn phân tích sâu thêm những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 5 năm qua. Kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng đó, các đại biểu tham gia thảo luận sâu vào các chuyên đề để làm rõ thêm về kết quả và định hướng cho sự phát triển trong thời gian tới, từ đó xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sát, đúng, phù hợp, biến tầm nhìn thành hiện thực.

Nhiều đại biểu là lãnh đạo trung ương đến tham dự Đại hội. Ảnh: BTC

Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại

“Tiếp nối và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của quê hương và bề dày truyền thống cách mạng, trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của TP Cần Thơ không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng, thỏa mãn với những thành quả đã đạt được.

Tất cả chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cần phải tiếp tục không ngừng nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa, cùng chung sức, đồng lòng, tiên phong gương mẫu, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đề ra, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi và khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP, sự kỳ vọng của Trung ương” – Bí thư Đỗ Thanh Bình khẳng định.