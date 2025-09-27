Ông Lê Quang Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ

Ngày 27-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị.
Ông Tâm cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã có các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.
Theo đó, ông Đỗ Thanh Bình được điều động nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ; ông Bình sẽ tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I. Các quyết định điều động nêu trên sẽ được công bố và trao tại cơ quan đơn vị mới.
Ông Tâm cũng đã công bố quyết định điều động, phân công chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.
Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh liên quan, điều động phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.
Ông Lê Quang Tùng sinh ngày 30-10-1971; Quê quán: Hà Tĩnh; Ngày vào Đảng: 11-9-2003 - Ngày chính thức: 11-9-2004
Trình độ được đào tạo: Kỹ sư cơ khí giao thông; Tiến sỹ Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Cử nhân Tiếng Anh
Từ tháng 11-2009 – tháng 3-2011: Ông Lê Quang Tùng là Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 4-2011 – 3-2014: Ông Lê Quang Tùng là Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 4-2014 – tháng 7-2018: Ông Lê Quang Tùng giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
Tháng 7-2018 – tháng 7-2020: Ông Lê Quang Tùng là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tháng 7-2020 – tháng 11-2024: Ông Lê Quang Tùng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.
Ngày 28-11-2024: Tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XV đối với ông Lê Quang Tùng.
Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và bầu ông Lê Quang Tùng giữ chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.