Ông Lê Quang Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ 27/09/2025 11:03

(PLO)- Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ.

Ngày 27-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho ông Lê Quang Tùng. Ảnh: BTC

Ông Tâm cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã có các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Theo đó, ông Đỗ Thanh Bình được điều động nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ; ông Bình sẽ tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I. Các quyết định điều động nêu trên sẽ được công bố và trao tại cơ quan đơn vị mới.

Ông Tâm cũng đã công bố quyết định điều động, phân công chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh liên quan, điều động phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.