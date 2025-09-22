TP Cần Thơ: Nhân sự khóa I chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình 22/09/2025 18:42

(PLO)- Công tác nhân sự của TP Cần Thơ được chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, bảo đảm sự kế thừa, đổi mới liên tục và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Chiều 22-9, TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận cho biết, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26-9 đến ngày 28-9-2025. Trong đó, phiên trù bị diễn ra vào lúc 14 giờ, ngày 26-9-2025. Phiên khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 27-9-2025. Phiên bế mạc lúc 7 giờ 30, ngày 28-9-2025.

Phiên khai mạc và bế mạc Đại hội sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Đại hội sẽ thực hiện hai nhiệm vụ chủ yếu là thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thảo luận, đóng góp góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Th​​am dự Đại hội có 485 đại biểu chính thức (trong đó, có 96 đại biểu nữ, chiếm 19,79%; 19 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 3,9%), đại diện cho trên 141.000 đảng viên của 109 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ. Đại biểu đương nhiên là 79 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đương nhiệm, đại biểu được chỉ định là 406 đại biểu. Đại biểu khách mời khoảng 70 đại biểu.

Dự thảo Báo cáo chính trị gồm hai phần, Phần I đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phần II nêu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ đề của Đại hội là “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển TP Cần Thơ nhanh, bền vững, hiện đại”. Chủ đề gồm ba thành tố, đã thể hiện rõ truyền thống, ý chí chính trị, khát vọng phát triển của Đảng bộ và Nhân dân TP Cần Thơ trong giai đoạn mới.

Phương châm Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện những nguyên tắc, giá trị cốt lõi và phương thức hành động trong Đại hội và xuyên suốt của Đảng bộ TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự thảo Báo cáo chính trị có 28 chỉ tiêu (về kinh tế, xã hội, môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại), đồng thời xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 10 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Về công tác nhân sự, thông cáo báo chí cho biết, căn cứ Chỉ thị số 45 ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đại hội sẽ không thực hiện bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chỉ định.

Tại Đại hội sẽ công bố các quyết định nhân sự. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, bảo đảm sự kế thừa, đổi mới liên tục và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo sau cuộc họp báo. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời báo chí tại họp báo liên quan vấn đề nhân sự, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cho biết, dự kiến sáng 27-9, đại diện cơ quan trung ương sẽ công bố quyết định về nhân sự tại đại hội, trong đó có quyết định về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Phát biểu chỉ đạo sau buổi họp báo, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, đến nay về cơ bản công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất, bảo đảm chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, đảm bảo để Đại hội diễn ra thành công, đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.

“Trên cơ sở đó, TP Cần Thơ mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong công tác đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030” – ông Tuấn Anh nói.