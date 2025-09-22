TP Cần Thơ: Khởi công dự án nâng cấp, mở rộng 7km của Quốc lộ 91 22/09/2025 10:24

(PLO)- Sau nhiều lần lỗi hẹn, hôm nay 22-9, TP Cần Thơ đã cho khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0-Km7.

Sáng 22-9, TP Cần Thơ đã tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 18 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có 1 dự án đầu tư tư. Tổng mức đầu tư 18 dự án, công trình khoảng 12.252 tỉ đồng.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 12 điểm cầu.

Hoàn thành 7km còn lại của Quốc lộ 91

Trong các dự án khởi công hôm nay, dự án nâng cấp, mở rộng 7km còn lại (đoạn Km0-Km7) của Quốc lộ 91 cũng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ bấm nút.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông thôn, dự án đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông, TP Cần Thơ.

Điểm đầu dự án là Km0+000 tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám – Hùng Vương – Trần Phú – Nguyễn Trãi, thuộc địa phận phường Ninh Kiều và Cái Khế. Điểm cuối tại cột Km7 Quốc lộ 91, kết nối đoạn Km7 – Km14 đang khai thác, thuộc địa phận phường Thới An Đông.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 7.043 m, bao gồm cầu Bình Thủy có chiều dài khoảng 145 m. Trên tuyến có 11 vị trí nút giao đồng mức, kết nối với các đường hiện hữu. Chủ đầu tư dự kiến thời gian thi công là 870 ngày, hoàn thành vào ngày 15-12-2027.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự án là công trình giao thông đường bộ (đường đô thị), cấp công trình cấp I tốc độ thiết kế 60km/h, tổng mức đầu tư là 7.238 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, thời gian thực hiện dự án là năm 2023 - 2027. Mặt cắt ngang đường rộng 37m, gồm phần xe chạy 23m, dải phân cách giữa 4m, vỉa hè hai bên 10m. Cầu Bình Thủy rộng 28m.

Theo Chủ tịch TP Cần Thơ, Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 - Km7 là tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ chiến lược của TP, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân.

Các dự án có ý nghĩa quan trọng với địa phương

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP cũng đánh giá cao dự án Phát triển Đô Thị Xanh thích ứng biến đổi khí hậu Ngã Bảy. Dự án mang ý nghĩa chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đối với các dự án khánh thành, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng công trình, dự án bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Nghi thức khởi công dự án tại công trường. Ảnh: NHẪN NAM

Đối với các dự án khởi công, ông Lâu yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả…

“Tôi kêu gọi mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường hãy coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, nỗ lực phấn đấu với tinh thần tất cả vì sự phát triển của TP Cần Thơ, tất cả vì cuộc sống của nhân dân mà ra sức thi đua và làm việc” – Chủ tịch TP Cần Thơ nhấn mạnh.