Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I 27/09/2025 09:28

(PLO)- Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn mình.

Sáng 27-9, Đảng bộ thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I. Ảnh: ĐT

10 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của TP Hải Phòng nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn mình, đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, động lực phát triển quan trọng của cả nước, đi đầu trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của TP tăng trưởng cao. Hải Phòng đạt thành tựu 10 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số; cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics hàng đầu phía Bắc.

Tỉnh Hải Dương tăng trưởng vượt mục tiêu, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố được cải thiện rõ rệt. Hạ tầng cảng biển, sân bay, đường bộ, đô thị có bước đột phá; cơ chế, chính sách đặc thù, Khu thương mại tự do thế hệ mới và Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng được thành lập tạo động lực tăng trưởng chiến lược cho TP.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I. Ảnh: ĐT

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đi đầu cả nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, thực chất, hiệu quả; chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động bước đầu thông suốt, hiệu quả….

“Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn một số mặt hạn chế cần sớm khắc phục. Chính vì vậy, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để toàn Đảng bộ nhìn thẳng vào sự thật, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” – ông Châu khẳng định.

Trở thành thành phố đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đất nước và thành phố đứng trước nhiều vận hội và thách thức đan xen.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I. Ảnh: ĐT

Sau hợp nhất, Hải Phòng trở thành đô thị với hơn 4,6 triệu dân, quy mô dân số đứng thứ tư, kinh tế đứng thứ ba cả nước, giữ vai trò cửa ngõ quốc tế chiến lược phía Đông Bắc của Tổ quốc, trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu.

Trong bối cảnh đó, Hải Phòng đề ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hải Phòng đề nghị tại Đại hội, mỗi đại biểu cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, khách quan, toàn diện; phân tích rõ thời cơ, thách thức và đi sâu vào các nhiệm vụ đột phá: hoàn thiện thể chế, quy hoạch, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh - năng lượng sạch, phát triển con người và đô thị đáng sống. Đồng thời, làm rõ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội ở Hải Phòng: phát triển nhanh gắn với công bằng, phúc lợi toàn dân, dân chủ, kỷ cương và an ninh vững chắc.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định nhiệm kỳ qua, kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao, TP Hải Phòng (cũ) cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Hải Phòng đạt 11,39%, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng liên tục bốn năm liên tiếp vượt mốc 100.000 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Dương đạt 9,8%, vượt chỉ tiêu đề ra….

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: ĐT

Trong nhiệm kỳ mới, báo cáo chính trị đề ra sáu quan điểm phát triển; 29 chỉ tiêu chủ yếu; năm đột phá chiến lược; bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, gồm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội và con người; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và là thành phố đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển…