Đảng bộ Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành thành phố đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á 26/09/2025 11:46

(PLO)- Một trong những mục tiêu được TP Hải Phòng đặt ra trong nhiệm kỳ mới là xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và là nơi đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Sáng 26-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bắt đầu làm việc ngày thứ nhất.

Đại hội diễn ra trong hai ngày, 26 và 27-9 với 445 đại biểu chính thức đại diện cho 243.544 đảng viên, thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các đảng bộ trước khi hợp nhất; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội có chủ đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Phương châm của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Trong buổi sáng nay, Đại hội đã thực hiện bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy Đại hội.

Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đại hội các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội 14 của Đảng, các đại biểu thảo luận tại 8 tổ.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, TP Hải Phòng mới có dân số trên 4,6 triệu người, đứng thứ 4 cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước; TP đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao, TP Hải Phòng (cũ) cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Hải Phòng đạt 11,39%, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng liên tục bốn năm liên tiếp vượt mốc 100.000 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Dương đạt 9,8%, vượt chỉ tiêu đề ra….

Trong nhiệm kỳ mới, báo cáo chính trị đề ra sáu quan điểm phát triển; 29 chỉ tiêu chủ yếu; năm đột phá chiến lược; bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, gồm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội và con người; tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và là thành phố đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển…

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Báo cáo cũng nêu ra một số chỉ tiêu lớn như tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân 13%/năm trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 11.247 USD/người.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 15,5%-16,5%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 245.500 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 122.000 tỉ đồng.

Phấn đấu tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên; thành lập 220 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đến hết năm 2027, 100% chính quyền xã, phường, đặc khu được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” và 100% sở, ban, ngành thành phố được công nhận đạt chuẩn “Công sở thân thiện”…