Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: 'Sẽ thuê thần đèn di chuyển' 25/09/2025 11:20

Ngày 25-9, ông Đỗ Văn Hữu, người xây nhà trên đất người khác ở phường Thiên Hương (Hải Phòng) cho biết sẽ thuê thần đèn di chuyển ngôi nhà để trả lại đất của bà Trần Thị Kim Loan (chủ đất).

“Giờ tôi đang chờ tòa xử rồi mới thuê thần đèn” - ông Hữu nói và cho biết hiện nay chưa nhận được thông báo xét xử phúc thẩm của tòa.

Căn nhà ông Hữu xây trên đất của bà Loan. Ảnh: NS

Trước đó, ông Hữu cùng gia đình đã nhiều lần liên hệ bà Loan để xin mua lại mảnh đất này nhưng 2 bên không thể thương lượng.

Như PLO đã đưa tin, nhiều ngày qua, dư luận tại Hải Phòng cũng như cả nước xôn xao về vụ việc một gia đình đã xây nhà trên đất người khác, dù cho tòa đã có phán quyết yêu cầu trả nhưng gia đình này vẫn không chấp nhận.

Cụ thể, tháng 9-2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan mua 2 thửa đất liền kề nhau tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) và đã được cơ quan chức năng cấp sổ hồng.

Đến tháng 11-2024, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình mình đã bị ông Đỗ Văn Hữu thuê thợ đổ móng và xây căn nhà hai tầng kiên cố.

Trong quá trình hòa giải xử lý vụ việc, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận “xây nhầm” do bị môi giới chỉ sai vị trí.

Tuy nhiên, thay vì tháo dỡ để trả lại mặt bằng thì ông Hữu lại đưa ra phương án giải quyết là gia đình bà Loan phải chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng.

Dù đã bị chính quyền yêu cầu dừng việc thi công nhưng ông Hữu vẫn cố hoàn thiện ngôi nhà và chuyển vào sống.

Ngày 11-8-2025, TAND Khu vực 1 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm đã tuyên buộc ông Hữu di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trả lại đất cho bà Loan.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Hữu vẫn chưa tháo dỡ công trình và đã kháng cáo nên vụ việc đang chờ xét xử phúc thẩm.