Toàn cảnh vụ xây nhà trên đất người khác nhưng không trả lại ở Hải Phòng 18/09/2025 21:44

(PLO)- Ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất người khác, bị tòa phán quyết yêu cầu tháo dỡ, trả lại đất nhưng người này không chịu và có đơn kháng cáo.

Trong những ngày qua, dư luận tại TP Hải Phòng xôn xao về vụ việc một gia đình đã xây nhà trên đất người khác, dù cho tòa đã có phán quyết yêu cầu trả nhưng gia đình này vẫn không chấp nhận.

Đã biết xây nhà trên đất người khác nhưng vẫn cố tính hoàn thiện

Theo trình bày của bà Trần Thị Kim Loan (ngụ phường An Hải), ngày 23-9-2024, bà cùng chồng có nhận chuyển nhượng 60m2 đất tại thôn 7, Kiền Bái, phường Thiên Hương và đã được UBND huyện Thủy Nguyên trước đây cấp sổ hồng vào ngày 19-10-2024.

Trước khi nhận sổ hồng, bà Loan phát hiện gia đình ông Đỗ Văn Hữu đã đổ móng nhà trên thửa đất của bà mua nên đã yêu cầu ông Hữu ngừng xây dựng.

Tuy nhiên, công trình vẫn tiếp tục được thi công. Bà Loan đã nhờ người môi giới liên hệ với ông Hữu yêu cầu dừng thi công nhưng không được.

Cận cảnh ngôi nhà ông Hữu xây nhà trên đất người khác. Ảnh: NS

Ngày 13-11-2024, vợ chồng bà Loan gửi đơn lên UBND xã Kiền Bái (cũ) và ngày 18-11-2024, UBND xã Kiền Bái ra thông báo yêu cầu gia đình ông Hữu ngừng thi công công trình.

Đến ngày 20-11-2024, UBND xã đã mời 2 bên gia đình lên làm việc. Ông Đỗ Văn Hữu xác nhận việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do nhầm vị trí.

Theo trình bày của ông Hữu, gia đình ông Hữu cũng mua một thửa đất cùng khu, cách thửa đất của bà Loan 4 thửa. Người đàn ông này sau đó đề nghị 2 bên gia đình đổi vị trí thửa đất cho nhau để ông tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà hoặc bán thửa đất trên cho gia đình ông Hữu. Gia đình bà Loan không đồng ý điều này vì đã mua 2 thửa gần nhau để xây nhà ở. Hai bên sau đó không thống nhất được phương án giải quyết.

Sau buổi hòa giải không thành, ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng. Ngày 28-11-2024, UBND xã Kiền Bái lập biên bản về việc ông Hữu vẫn cho thợ thi công xây dựng. Mặc dù đã có thông báo yêu cầu ngừng xây dựng và ông Hữu biết việc đang xây dựng trên đất của người khác nhưng người này vẫn cố tình xây. Đến nay, ngôi nhà này đã hoàn thiện và cả gia đình ông Hữu đã đến ở trên mảnh đất này.

Chính vì vậy, bà Loan đã khởi kiện yêu cầu ông Hữu tháo dỡ công trình xây dựng trái pháp luật, trả lại quyền sử dụng đất cho bà Loan.

Ngày 11-8-2025, TAND Khu vực 1 Hải Phòng đã xử sơ thẩm vụ tranh chấp này và buộc ông Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng để trả lại đất cho bà Loan.

Sau hơn 1 tháng kể từ tòa phán quyết, ngôi nhà vẫn chưa được tháo dỡ. Ảnh: NS

Kiên quyết xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Công Diễn, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương, cho biết ngày 15-9, phường này đã tổ chức họp, mời 2 bên gia đình lên để lắng nghe tiếp tục hoà giải đôi bên, tránh phát sinh mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại cuộc làm việc này, ông Hữu cho rằng, bản thân ông cũng là "nạn nhân" của vụ việc khi bị môi giới chỉ nhầm vị trí. Thực tế, gia đình ông cũng có một lô đất tại khu vực này, cách vị trí đất của bà Loan 4 lô. Ông Đỗ Văn Hữu đưa ra phương án đề nghị được đổi đất cho gia đình bà Loan hoặc bà Loan bán lại thửa đất cho ông với giá 550 triệu đồng.

Ông Đỗ Văn Hữu tại cuộc làm việc tại phường Thiên Hương hôm 15-9 vừa rồi.

Tuy nhiên, gia đình bà Trần Thị Kim Loan không đồng ý với bất kỳ phương án nào ông Hữu đưa ra. Bà Loan cho biết bà chỉ mong công trình trái phép được tháo dỡ đúng theo quyết định của tòa án để trả lại mặt bằng cho gia đình.

Lãnh đạo UBND phường Thiên Hương khẳng định, quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc về vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan theo sổ hồng đã cấp. Việc ông Đỗ Văn Hữu ngang nhiên xây nhà trên đất của gia đình bà Loan là bất hợp pháp.

Theo bản án sơ thẩm, ông Hữu bị buộc tự tháo dỡ công trình, trả mặt bằng cho chủ sở hữu hợp pháp. Nhưng vì ông Hữu có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm nên chính quyền đề nghị gia đình bà Loan chờ đợi kết quả từ phiên xét xử phúc thẩm.

"Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý vụ việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân"- ông Diễn khẳng định.

Đối với bà Loan, bà này đã gửi đơn bổ sung yêu cầu bồi thường thiệt hại do thửa đất của gia đình bị ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, xây nhà ở trái phép gần một năm nay.

Bà Loan yêu cầu gia đình ông Đỗ Văn Hữu bồi thường thiệt hại do tài sản bị chiếm hữu, gồm các khoản như: Thẩm định giá (15 triệu đồng), tiền thuê nhà (8 triệu đồng/tháng), thuê người giám sát (5 triệu đồng/tháng), án phí,… với tổng thiệt hại ước tính trong 9 tháng là hơn 162 triệu đồng.

Bà Loan nhấn mạnh số tiền thiệt hại và đề nghị bồi thường sẽ tăng thêm cho đến khi gia đình ông Hữu bàn giao trả lại quyền sử dụng đất cho gia đình của bà.