Vụ xây nhà trên đất người khác tại TP.HCM: 2 bên đã chốt phương án giải quyết 24/09/2025 16:45

(PLO)- Hai bên đã hòa giải thành công và đi đến thống nhất giải quyết vụ việc xây nhầm nhà trên đất người khác.

Liên quan đến sự việc xây nhà trên đất người khác xảy ra tại đường ĐX066 phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương), chiều 24-9 UBND phường Chánh Hiệp đã chủ trì buổi làm việc với hai bên.

Phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM trao đổi với bà Thảo sau buổi làm việc chiều 24-9.

Trao đổi với bà Võ Thu Thảo (33 tuổi) chủ mảnh đất bị hàng xóm xây nhầm nhà, bà Thảo cho biết sau hơn 1 giờ trao đổi, hai bên đã đi đến thống nhất là phía ông T (người xây nhầm nhà) sẽ di dời căn nhà về phía đất của mình trong thời gian 45 ngày. Nội dung này đã được ghi thành biên bản các bên cũng đã ký.

Cũng theo bà Thảo, tại buổi làm việc ông T cũng đã rất thiện chí nói chuyện, trao đổi để đi đến quyết định hợp tình hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho hai bên.

“Giờ tôi chỉ mong ông T làm đúng theo cam kết của mình để gia đình tôi giải quyết nhanh sự việc và có thể xây nhà ở”, bà Thảo cho biết.

Ông T trao đổi với báo chí bên lề buổi làm việc chiều 24-9 trong vụ việc xây nhà trên đất người khác.

Bà Thảo cũng cho biết thêm, tại buổi làm việc ông T cũng đã thừa nhận người phụ nữ tên H có trao đổi về vụ việc này trước đó là mẹ vợ của mình.

Trước đó, ông T một mực phủ nhận không biết bà H là ai, người này không có liên quan gì đến gia đình mình.

Căn nhà của ông T xây nhầm trên đất bà Thảo.