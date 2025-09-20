Lại thêm một vụ xây nhà trên đất của người khác 20/09/2025 10:52

(PLO)- “Tôi rất mong muốn gia đình xây nhầm nhà trên đất của tôi phải có thiện chí giải quyết để tôi còn kịp xây nhà để ở"- chủ đất cho hay.

Vụ việc xây nhà trên đất của người khác xảy ra tại một lô đất nằm trên đường ĐX066 phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Xây nhà trên đất hàng xóm

Theo trình bày của bà Võ Thu Thảo (33 tuổi), đầu năm 2024, vợ chồng bà mua một mảnh đất có diện tích 71,4 m² (ngang 4,9m, dài gần 15 m) tại địa chỉ trên.

Còn lô đất của gia đình xây nhầm nằm sát lô đất của bà Thảo có diện tích khoảng hơn 190 m² và là lô góc đường.

Ngôi nhà xây nhầm trên đất bà Thảo. Ảnh: LA

Sau khi hoàn thành thủ tục mua mảnh đất này, vợ chồng bà Thảo đã được cơ quan chức năng cấp sổ hồng.

Do chưa có tiền xây nhà nên mảnh đất này chị Thảo tạm thời bỏ không. Thời điểm này, một số lô đất khác gần lô của bà Thảo cũng chưa xây nhà mà đang là đất trống.

Ngày 14-6, bà Thảo đưa đơn vị thi công đến khảo sát đo đạc để chuẩn bị xây nhà. Tuy nhiên, khi đến nơi thì tá hỏa phát hiện mảnh đất của mình đã có một căn nhà (1 trệt, 1 lầu) xây dựng kiên cố.

Sau nhiều lần đo đạc kỹ lưỡng, bà Thảo chắc chắn ngôi nhà này đã xây dựng trên đất của mình. Sau đó, bà Thảo đã liên hệ với chủ ngôi nhà này để trao đổi làm rõ.

Tiếp đó, đại diện gia đình có ngôi nhà xây nhầm trên đất bà Thảo đã trao đổi về vụ việc này.

Qua trao đổi, ban đầu gia đình này không thừa nhận sai nhưng sau nhiều lần trao đổi, người này thừa nhận đã xây nhà nhầm nhà trên đất của bà Thảo.

Để giải quyết vấn đề này, bà Thảo và gia đình này đã bàn bạc nhiều phương án sao cho hợp tình hợp lý và không để thiệt hại đến quyền lợi của hai bên.

Bà Thảo cho biết sau nhiều lần trao đổi, hai bên đã đi đến thống nhất là gia đình này sẽ di dời căn nhà sang đất của mình.

Tuy nhiên, sau 3 tháng, phía gia đình này đã đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc dời nhà.

“Việc xây nhầm nhà trên đất, là phía gia đình này sai. Tôi không muốn làm căng thẳng vấn đề, chỉ muốn giải quyết sau cho êm đẹp, hợp tình hợp lý, hai bên đều không bị ảnh hưởng quyền lợi, nhưng phía gia đình này thì đưa ra nhiều lý do để trì hoãn”, bà Thảo cho biết.

Lô đất của chị Thảo (trái) và lô đất của hàng xóm sát bên đất của chị Thảo (phải). Ảnh: LA

Sau đó, bà Thảo đã làm đơn đề nghị UBND phường Chánh Hiệp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bà Thảo cho biết thêm: "Tôi chỉ nghĩ đây là việc nhầm lẫn không mong muốn nên mới kiên nhẫn chờ phía gia đình giải quyết, nhưng đã 3 tháng trôi qua vụ việc không được giải quyết nên tôi nộp đơn nhờ phường can thiệp. Tôi chỉ đang thực hiện thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi gia đình mình chứ chưa có lời nói hay hành động nào ảnh hưởng đến gia đình của họ".

Phía xây nhầm mong muốn giải quyết theo hướng tốt nhất

Ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, cho biết phía UBND phường đã tiếp nhận đơn từ phía bà Thảo. Hiện tại, lãnh đạo phường đã cử cán bộ xuống gia đình xây nhầm để nắm rõ vụ việc.

Đồng thời, UBND phường đã gửi thư mời hai bên đến làm việc để hòa giải vào ngày 24-9 tới đây.

Ông Thiện cho biết thêm, thẩm quyền của UBND phường chỉ là tổ chức hòa giải, hướng dẫn các thủ tục liên quan. Nếu hai bên không thể hòa giải thì có thể khởi kiện ra tòa.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, qua làm việc sơ bộ với gia đình xây nhầm nhà, gia đình này cho biết đã phát hiện sự việc xây nhầm nhà trước khi gia đình bà Thảo nói. Hiện tại, gia đình này cũng mong muốn giải quyết sự việc theo hướng tốt nhất chứ để không ảnh hưởng đến gia đình chị Thảo. Cụ thể, phía xây nhầm đang cân nhắc giải quyết vụ việc theo hướng mua lại mảnh đất hoặc di dời căn nhà về đất của mình. Tuy nhiên, do mới xây nhà xong, gia đình vẫn đang còn nợ tiền nên chưa kịp xoay tiền để thực hiện.