Lừa khách hàng rút tiền từ thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng 24/12/2025 15:30

(PLO)- Các bị cáo đã mua thông tin khách hàng, viết phần mềm giấu số điện thoại gọi đi, tạo số điện thoại ảo rồi mạo danh nhân viên ngân hàng... để chiếm đoạt tiền từ tiền trong thẻ tín dụng của bị hại.

Ngày 24-12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Kim Hòa (32 tuổi, ngụ Khánh Hòa), Đào Thị Kiều Oanh (36 tuổi, ngụ TP.HCM) và 36 bị cáo về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa có quan hệ quen biết do trước đó cùng làm nhân viên tư vấn, quản lý nhóm nhân viên tư vấn, giám sát viên... tại các công ty tài chính.

Tháng 7-2022, Oanh nhờ Huỳnh Văn Lâm (người yêu của Oanh) lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Quốc tế P&L (viết tắt là Công ty P&L) để tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HP

Tháng 10-2022, Oanh thống nhất với Lê Thị Kim Hòa mỗi người góp 300 triệu đồng để thành lập chi nhánh công ty; mua sắm trang thiết bị văn phòng để tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.

Đồng thời, Oanh và Hòa tổ chức tư vấn, chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM không mất phí để chiếm đoạt 25%-27%/tổng tiền của khách hàng giao dịch thẻ.

Oanh đã mua thông tin khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký, thuê gian hàng kinh doanh hàng hóa online thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán điện tử. Hòa thuê người viết phần mềm Microsip - giấu số điện thoại gọi đi, tạo số điện thoại ảo; thuê Nguyễn Văn Lương làm giám sát viên; thuê Nguyễn Đức Bình quản lý trang web:Plfinance.vn (dùng cho việc quản lý hoạt động tư vấn, doanh số...).

Oanh và Hòa thỏa thuận với Lê Thị Tuyết Hương và Dương Bảo Trâm (đều là chị của Hòa) làm nhiệm vụ giải ngân.

Quy trình chiếm đoạt tiền của chủ thẻ tín dụng thông qua hình thức chuyển đổi tiền từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM được thực hiện theo 3 bước.

Nhân viên tư vấn sẽ sử dụng phần mềm Microsip điện thoại cho khách hàng và giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng mà khách hàng có tài khoản thẻ tín dụng. Nhân viên vấn với khách, ngân hàng đang có chương trình rút 75% hạn mức khả dụng của tài khoản Thẻ tín dụng về tài khoản Thẻ ATM để chỉ tiêu tiền mặt, không bị tốn phí rút tiền, được tham gia trả góp tối đa 12 tháng.

Đối với khách hàng có dư nợ cao và không có nhu cầu rút tiền, để tránh lãi tối thiểu của ngân hàng thì sẽ hỗ trợ chuyển đổi sang trả góp cho khách.

Sau khi tư vấn xong, nhân viên tư vấn sẽ nhắn tin, kết bạn zalo với khách để yêu cầu khách hàng chụp ảnh hai mặt thẻ tín dụng, CCCD, cung cấp số tài khoản ngân hàng nhận tiền.

Nhân viên sẽ dùng đường link giao dịch qua cổng thanh toán điện tử để nhập thông tin khách hàng, số tiền giao dịch, số tiền muốn rút, tài khoản ngân hàng... liên hệ khách hàng để khách hàng cung cấp mã OTP để hoàn thành giao dịch và báo trưởng nhóm để gửi thông tin vào nhóm zalo "Giải ngân CRC P&L.

Tuyết Hương và Bảo Trâm sẽ chuyển khoản tiền cho khách hàng, 75%/tiền bị trừ từ tài khoản thẻ tín dụng của khách và chụp ảnh giao dịch chuyển tiền chuyển lên group zalo "Giải ngân CRC P&L". Nhân viên sẽ chuyển lại cho khách hàng để hoàn tất giao dịch.

Trường hợp có khách hàng thắc mắc về số tiền bị trừ trong tài khoản thẻ tín dụng nhiều hơn số tiền được chuyển về thẻ ATM, nhân viên sẽ trấn an và giải thích đây là tiền trả góp, khi nào khách hàng thực hiện trả góp xong, ngân hàng sẽ hoàn tiền chênh lệch vào tài khoản khách hàng. Sau đó, các bị cáo sẽ chặn số điện thoại để khách hàng không thể liên lạc được.

Theo cáo buộc, nhóm Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh đã tư vấn thành công 618 lượt giao dịch, chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng từ tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng.