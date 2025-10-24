Công an ngăn kịp cụ ông rút tiền 2 sổ tiết kiệm chuyển cho kẻ lừa đảo 24/10/2025 19:47

(PLO)- Cụ ông 70 tuổi mang 2 sổ tiết kiệm đi rút tiền để chuyển cho kẻ lừa đảo, may mắn được công an phát hiện, ngăn kịp thời.

Chiều 24-10, ông VĐX (70 tuổi, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được nhiều cuộc điện thoại từ số lạ.

Sau đó, ông X mang 2 sổ tiết kiệm có 270 triệu đồng đi rút tiền cho đủ 300 triệu đồng để chuyển cho… người gọi điện.

Công an phường Vũng Áng đang ngăn kịp thời để ông VĐX không rút tiền trong sổ tiết kiệm chuyển cho kẻ lừa đảo.

Rất may, Công an phường Vũng Áng nhận được tin báo đã kịp thời ngăn ông X không chuyển tiền.

Công an phường Vũng Áng cho biết thêm, tổ công tác đã tuyên truyền, giải thích để ông X hiểu rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua mạng. Sau khi được giải thích về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này, ông X mới không thực hiện giao dịch.

Công an phường Vũng Áng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Khi có các tin nhắn, cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu chuyển tiền, cần liên hệ ngay công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý, tránh những mất mát về tài sản đáng tiếc xảy ra.