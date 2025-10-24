Giải cứu nữ sinh bị bắt cóc online sau khi nhận cuộc gọi được học bổng du học 24/10/2025 17:52

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng kịp thời xác minh, giải cứu nữ sinh mất tích bí ẩn sau khi nghe cuộc gọi từ kẻ lạ mặt thông báo được nhận học bổng du học.

Sáng 24-10, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời giải cứu thành công em LTA (18 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn) khỏi thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”.

Nữ sinh mất tích bí ẩn sau cuộc gọi thông báo được nhận học bổng du học từ kẻ xấu được công an giải cứu. Ảnh: CA

Trước đó, sáng cùng ngày, chị ruột của A đến Phòng CSHS trình báo việc A có dấu hiệu bị kẻ xấu lừa đảo, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 23-10, A gọi điện về gia đình, nói rằng vừa nhận được học bổng du học nước ngoài. A yêu cầu người thân chuyển 220 triệu đồng vào tài khoản cá nhân để chứng minh tài chính.

Tuy nhiên, khi gia đình đề nghị đưa tiền mặt trực tiếp, A kiên quyết từ chối. Đến 19 giờ cùng ngày (23-10), A rời khỏi nơi ở trọ, sau đó cắt liên lạc.

Lo sợ A bị bắt cóc hoặc lừa đảo chiếm đoạt, gia đình đã tìm đến Phòng CSHS trình báo, nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Từ thông tin trình báo, cảnh sát nhận định đây là thủ đoạn "bắt cóc online" nên đã triển khai năm tổ công tác phối hợp với công an các phường xác minh, truy tìm.

Qua đó, công an phát hiện và kịp thời giải cứu khi A đang ở một khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng).