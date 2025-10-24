Đến quán cà phê đòi nợ, đâm con nợ trọng thương rồi bỏ trốn 24/10/2025 11:43

(PLO)- Người đàn ông ở TP Đà Nẵng đến quán cà phê đòi nợ, xảy ra cự cãi rồi đâm con nợ trọng thương trước khi bỏ trốn.

Ngày 24-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP phối hợp với các lực lượng vừa truy xét, bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Phạm Anh Tuấn (49 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Công an đón lõng, bắt giữ nghi phạm đâm con nợ bỏ trốn. Ảnh: CA

Theo điều tra, chiều 5-2-2025, tại quán cà phê số 01 Đầm Rong 1 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Tuấn gặp ông LBD (56 tuổi, ngụ phường Hải Châu) để đòi nợ.

Tại đây, Tuấn và ông D cự cãi qua lại. Tuấn bất ngờ rút dao đâm khiến ông D bị thương tích 23%. Sau khi gây án, Tuấn chạy xe máy bỏ trốn khỏi địa phương.

Vào cuộc điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định truy nã Tuấn về tội cố ý gây thương tích.

Qua thời gian theo dõi, công an phát hiện Tuấn đang ẩn náu tại các rẫy của người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Khi Tuấn đang trên xe khách về TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an TP phối hợp với các cơ quan liên quan đón lỏng, bắt giữ Tuấn tại Trạm CSGT Thăng Bình (TP Đà Nẵng).