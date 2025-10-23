Xe tải cháy trơ khung trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 23/10/2025 15:09

(PLO)- Xe tải chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bốc cháy trơ khung, rất may không gây thiệt hại về người.

Chiều 23-10, Khu Quản lý đường bộ III cho biết trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ cháy xe tải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, xe tải 74G-001.05 chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng thì bất ngờ bốc cháy.

Xe tải cháy trơ khung trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào làn đường khẩn cấp. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, bao trùm toàn bộ xe tải.

Nhận tin báo, các lực lượng tổ chức hướng dẫn xe lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ra trạm thu phí Phong Thử.

Lực lượng chức năng dập lửa, hướng dẫn các phương tiện ra khỏi cao tốc tại trạm Phong Thử.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ TP Đà Nẵng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau gần một tiếng đồng hồ.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến chiếc xe tải cháy trơ khung, hàng hóa trên thùng xe bị thiêu rụi.