Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường chủ động cho học sinh nghỉ học do bão số 12 21/10/2025 18:51

(PLO)- Để đảm bảo an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng thông báo đến các xã, phường, đặc khu chủ động cho học sinh mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm do bão số 12.

Ngày 21-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 12 (Fengshen) bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm. Ảnh: TV

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu người đứng đầu các trường học, trung tâm giáo dục, chủ tịch UBND các phường, xã được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ngập úng, có cầu cống hoặc công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học căn cứ vào thực tế để linh hoạt điều chỉnh lịch học.

Để đảm bảo an toàn, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND TP và địa phương về phòng chống bão Fengshen, chủ động kiểm tra, chằng chống cơ sở vật chất, cắt tỉa cây xanh, gia cố mái nhà, hệ thống điện, tường rào.

Di chuyển thiết bị, tư liệu dạy học đến nơi cao ráo, khô thoáng; lắp đặt biển cảnh báo ở khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án di dời người, tài sản khi cần thiết.

Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị cũng phải bố trí lực lượng trực 24/24, thường xuyên cập nhật diễn biến bão số 12, giữ liên lạc qua nhiều kênh để kịp thời thông báo đến phụ huynh, học sinh và giáo viên.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, nhà trường cần nhanh chóng báo cáo về Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Để đảm bảo chương trình dạy học trong trường hợp mưa bão diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT khuyến khích dạy học trực tuyến để không làm gián đoạn chương trình, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Được biết, sau chỉ đạo của Sở GD-ĐT, phường Hoà Cường, thông báo cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở nghỉ học ngày 22-10. Riêng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường Đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.

Phường này yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động phân công các bộ phận liên quan trực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.