Bản tin trưa 21-10: Cảnh báo mưa lũ diện rộng do bão số 12; Thực nghiệm hiện trường vụ 3 người bị bắn tử vong ở Đồng Nai 21/10/2025 12:25

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Bão số 12 kết hợp không khí lạnh gây mưa diện rộng, Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn; Đồi nứt, xã miền núi Đà Nẵng di dời khẩn cấp 29 hộ dân trong đêm; Cháy chung cư Riverside: Công an cứu 2 người, hướng dẫn 300 người thoát nạn; Thực nghiệm hiện trường vụ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai,…

Trước diễn biến của bão số 12, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường trong khu vực bị ảnh hưởng chuẩn bị sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi cần thiết.

Tối 20-10, Bộ GD&ĐT ban hành công điện gửi giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó bão số 12.

Công điện nêu rõ, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Fengshen đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025. Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Khu vực này có địa hình phức tạp gồm vùng núi, đồng bằng hẹp và ven biển dài, dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bão số 12 kết hợp không khí lạnh được dự báo gây mưa lớn diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại đồng bằng duyên hải. Khu vực ven biển đối mặt với xói mòn, xâm thực do sóng lớn.



Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và cơ sở vật chất ngành giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 12 và mưa lũ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố.

Các đơn vị lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách giáo khoa đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Hồi 22 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 114 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ đêm 22-10 đến ngày 26-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.