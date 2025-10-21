Hình ảnh nước biển, nước sông dâng cao ở Đà Nẵng trước bão số 12 21/10/2025 17:02

(PLO)- Dù bão số 12 chưa vào nhưng nước biển đang dâng rất cao, nước sông lên sát mép vỉa hè, tạo sóng bạc đầu gây hư hỏng gạch đá vỉa hè tại Đà Nẵng.

Ngày 21-10, do ảnh hưởng bão số 12, tại Đà Nẵng có mưa từng đợt nhỏ xen nắng nhẹ; tuy nhiên gió bắt đầu lớn dần lên. Ven biển phía đông TP Đà Nẵng, nước biển dâng cao, vào sát mép bờ kè đường Hoàng Sa.

Clip Nước biển, nước sông dâng cao tại Đà Nẵng trước bão số 12.

Nước biển dâng vào đến mép bờ kè đường Hoàng Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Dù mưa kèm sóng biển rất lớn, nhiều hàng quán ven biển Mỹ Khê vẫn kê bàn ghế buôn bán, đón khách, chủ yếu là du khách nước ngoài.

Nhiều du khách vẫn xuống biển chụp ảnh, tản bộ. Hiện chính quyền Đà Nẵng chưa có thông báo cấm biển.

Hàng quán dưới bờ biển Mỹ Khê vẫn mở bán. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhiều du khách nước ngoài ra biển check-in dù sóng lớn. Ảnh: TẤN VIỆT

Dọc theo đường ven biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp, hàng trăm thuyền thúng của ngư dân được kéo lên bờ, đưa hẳn qua phía tây đường, cột chặt vào các gốc cây để giữ an toàn trước gió lớn.

Hàng trăm thuyền thúng của ngư dân đã được đưa lên bờ. Ảnh: TẤN VIỆT

Trên sông Hàn, từ sáng 21-10, nước sông dâng rất cao, áp sát mép đường. Vỉa hè đường Như Nguyệt gần cầu Thuận Phước thuộc phường Hải Châu liên tục bị sóng bạc đầu vỗ mạnh.

Sóng bạc đầu đe dọa vỉa hè ven sông Hàn. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước các đợt “công phá” liên tiếp của sóng lớn, một số vị trí gạch lát vỉa hè bị bong tróc. Nước sông Hàn đánh mạnh lên vỉa hè tràn xuống mặt đường Như Nguyệt gây ngập úng khu vực này.

Nước sông tràn lên đường Như Nguyệt gây ngập úng. Ảnh: TẤN VIỆT