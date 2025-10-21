Hình ảnh nước biển, nước sông dâng cao ở Đà Nẵng trước bão số 12

Ngày 21-10, do ảnh hưởng bão số 12, tại Đà Nẵng có mưa từng đợt nhỏ xen nắng nhẹ; tuy nhiên gió bắt đầu lớn dần lên. Ven biển phía đông TP Đà Nẵng, nước biển dâng cao, vào sát mép bờ kè đường Hoàng Sa.
Dù mưa kèm sóng biển rất lớn, nhiều hàng quán ven biển Mỹ Khê vẫn kê bàn ghế buôn bán, đón khách, chủ yếu là du khách nước ngoài.
Nhiều du khách vẫn xuống biển chụp ảnh, tản bộ. Hiện chính quyền Đà Nẵng chưa có thông báo cấm biển.
Dọc theo đường ven biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp, hàng trăm thuyền thúng của ngư dân được kéo lên bờ, đưa hẳn qua phía tây đường, cột chặt vào các gốc cây để giữ an toàn trước gió lớn.
Trên sông Hàn, từ sáng 21-10, nước sông dâng rất cao, áp sát mép đường. Vỉa hè đường Như Nguyệt gần cầu Thuận Phước thuộc phường Hải Châu liên tục bị sóng bạc đầu vỗ mạnh.
Trước các đợt “công phá” liên tiếp của sóng lớn, một số vị trí gạch lát vỉa hè bị bong tróc. Nước sông Hàn đánh mạnh lên vỉa hè tràn xuống mặt đường Như Nguyệt gây ngập úng khu vực này.
Chiều 21-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn có công điện yêu cầu UBND các phường, xã thường xuyên cập nhật, thông báo tình hình mưa lũ, bão, kêu gọi nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất ba ngày đề phòng lũ lớn.
Chính quyền các phường, xã rà soát, chủ động triển khai các hoạt động sơ tán nhân dân, nhất là các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất (hoàn thành trước 17 giờ ngày 22-10); đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại các điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét.
Sở GD-ĐT Đà Nẵng có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các phường, xã, thủ trưởng các trường, trung tâm trực thuộc sở căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên được nghỉ học (nếu cần thiết).
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đại học, trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.