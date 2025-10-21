Quảng Ngãi bắn pháo hiệu gọi tàu tránh bão số 12 21/10/2025 10:09

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12, Quảng Ngãi bắn pháo hiệu gọi tàu, huy động tổng lực nhiều lực lượng để phòng, chống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 7 giờ sáng nay (21-10), tâm bão số 12 (bão Fengshen) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc với cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo từ sáng đến chiều nay, bão vẫn tiếp tục tăng cấp trước khi tương tác với không khí lạnh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân neo buộc tàu thuyền, chằng chống lồng bè.

Đến 7 giờ sáng 22-20, trên vùng biển phía tây của đặc khu Hoàng Sa (Việt Nam), cách Đà Nẵng khoảng 220km về phía đông đông bắc, bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Trong ngày và đêm 22-10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, đi vào đất liền Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn diện rộng, trong đêm 20 và rạng sáng 21-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã đồng loạt bắn pháo hiệu tại bốn điểm cửa biển Sa Kỳ, Sa Cần, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi﻿ bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.

Các Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Bình Thạnh và đặc khu Lý Sơn cũng triển khai bắn pháo hiệu, phát lệnh báo bão số 12, hướng dẫn ngư dân neo buộc tàu thuyền, chằng chống lồng bè, di chuyển vào bờ tránh trú an toàn.

Trước đó, chiều 20-10, lực lượng phòng thủ dân sự, Đồn Biên phòng Phổ Quang, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi đã gia cố khẩn cấp bờ sông Trà Câu. Đây là địa điểm xảy ra ngập úng trong nhiều năm gần đây.

Ông Võ Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Trà Câu, cho biết từ đêm qua đến sáng nay, lượng mưa đã giảm, nước sông Trà Câu đã rút. Các lực lượng vẫn đang túc trực, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến.

Gia cố khẩn cấp bờ sông Trà Câu.

Tại phường Đức Phổ, Công an phường cũng khẩn trương hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời người ra khỏi vùng có nguy cơ ngập cao, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Trước đó, vào tối 20-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã kí ban hành công điện về việc tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Theo đó, Sở NN&MT, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Hàng hải, UBND các xã ven biển và đặc khu Lý Sơn phải khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn trước 15h ngày 21-10, cấm ra khơi cho đến khi thời tiết ổn định.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (áo mưa nâu, chính giữa) kiểm tra công tác phòng chống bão số 12 tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ngãi.

Các chủ lồng, bè nuôi trồng thủy sản, đặc biệt tại Lý Sơn, phải hoàn tất việc di dời, chằng buộc an toàn trước 16h cùng ngày. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu khi gió mạnh, đồng thời triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên đặc khu Lý Sơn, hướng dẫn người dân gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, bảo vệ hạ tầng.

Các địa phương phải chủ động phương án sơ tán dân khỏi khu vực ven sông, vùng trũng, có nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại thôn Róok Mẹt, xã Đăk Plô; điểm trường thôn Xô Thác (Trường Mầm non Đắk Nên, xã Măng Bút); tổ dân cư thôn Gò Khôn, xã Ba Dinh; khu dân cư tổ 4, thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng; núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh…

Cùng đó, bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, tạm dừng đò ngang, đò dọc, không để người dân đánh cá hay vớt củi trên sông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người khi bão đổ bộ.

Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và vùng hạ du, các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi đang bị xuống cấp, đặc biệt là các hồ chứa đã có biểu hiện nguy hiểm như hồ Ông Tới, hồ Phượng Hoàng…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động thông báo với các đơn vị hiệp đồng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và người dân trong công tác phòng, chống thiên tai…