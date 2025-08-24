Bộ đội biên phòng phối hợp với công an phá án ma tuý ở vùng biên 24/08/2025 17:04

(PLO)- Nghi can thừa nhận số ma túy tổng hợp trên do y tàng trữ, được đem bán cho một người đàn ông quốc tịch Lào.

Ngày 24-8, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, vào lúc 12 giờ 15 ngày 23-8, tại một nhà nghỉ ở thôn Chiên Chiết (xã biên giới Bờ Y), Đội đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm), Đồn Biên phòng Đắk Xú, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Đồn Biên phòng Đắk Long, Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an xã Bờ Y, bắt quả tang Hà Văn Thơ (42 tuổi, trú thôn Đăk Ák, xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Văn Thơ cùng tang vật là một xe máy và 1kg ma túy tổng hợp.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, cùng một xe gắn máy và một điện thoại di động.

Cận cảnh số ma túy tổng hợp mà Thơ tàng trữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Thơ khai nhận số ma túy trên do y tàng trữ, được đem bán cho một người đàn ông quốc tịch Lào (chưa rõ nhân thân, lai lịch và địa chỉ).

Hiện, Đội đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, xử lý theo quy định pháp luật.