Tạm đình chỉ điều tra vụ chìm sà lan 9 người chết, mất tích ở Quảng Ngãi 21/08/2025 20:14

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm đình chỉ điều tra vụ án chìm sà lan do hết thời hạn điều tra.

Ngày 21-8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin liên quan vụ án chìm sà lan và tàu kéo ở vùng biển Lý Sơn làm 9 người chết, mất tích.

Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau sự cố, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tiến hành các bước điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, việc tàu kéo cùng máy đào bánh xích và sà lan chìm sâu dưới đáy biển khiến quá trình trục vớt mất nhiều thời gian. Đến tháng 6-2025, công tác trục vớt hoàn tất, lực lượng chức năng mới tiếp cận được phương tiện để phục vụ điều tra.

Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin tại buổi họp báo.

“Hết thời hạn điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm đình chỉ điều tra vụ án. Dù vậy, các cơ quan liên quan vẫn tiếp tục theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan vụ việc”, thượng tá Đức nói.

Trước đó, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình (Lý Sơn), nhà thầu chính là Chi nhánh Công ty Đầu tư và Xây dựng miền Nam (Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn (Bình Sơn, Quảng Ngãi) cung cấp đá.

Công ty Lý Tuấn tiếp tục thuê của Công ty TNHH MTV Minh Linh (Long An) tàu kéo LA-06695 và sà lan LA-06883 vận chuyển hơn 1.200 tấn đá từ cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) ra Lý Sơn.

Phần sà lan được kéo vào bờ trên đảo Lý Sơn.

Khoảng 4 giờ sáng 24-4-2024, khi còn cách đảo Lý Sơn khoảng ba hải lý, tàu kéo và sà lan bất ngờ chìm. Lực lượng chức năng cùng ngư dân khẩn trương cứu hộ, tìm thấy bốn thi thể gần hiện trường, gồm Trần Minh Phúc (Quảng Ngãi), Võ Như Song (Tiền Giang), Đặng Văn Ước và Đặng Văn Nhung (cùng trú Long An).

Tuy nhiên, những người này không nằm trong danh sách đăng ký khi tàu rời cảng.

Đầu tháng 6-2025, chiếc tàu kéo được trục vớt sau hơn một năm nằm dưới đáy biển.

Trong khi đó, năm thuyền viên có trong danh sách xuất bến gồm: thuyền trưởng Phạm Văn Hiệp, máy trưởng Võ Tấn Khương, thợ máy Võ Văn Nhiều, thủy thủ Bùi Minh Trí (cùng trú Lý Sơn) và thủy thủ Đặng Minh Phương (trú Long An) đến nay vẫn mất tích.

Tháng 11-2024, sà lan LA-06883 được kéo vào bờ đảo Lý Sơn; đến tháng 6-2025, tàu kéo LA-06695 cũng được trục vớt. Ngày 17-5-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án “Tai nạn giao thông đường thủy” theo điều 272 Bộ luật Hình sự.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bốn nạn nhân tử vong do ngạt nước. Riêng năm trường hợp mất tích đến nay vẫn chưa có tung tích, là ẩn số lớn của vụ tai nạn.