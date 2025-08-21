Một cán bộ hội phụ nữ tham ô hàng trăm triệu của hội viên vay vốn ở Quảng Ngãi 21/08/2025 17:19

(PLO)- Khi đi thu hồi tiền gốc, lãi vay của hội viên tham gia vay vốn, cán bộ mặt trận, hội phụ nữ đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt giam Bùi Thị Thu Thủy (63 tuổi, trú tại thôn La Hà, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về tội tham ô tài sản.

Bà Thủy bị khởi tố, bắt giam về tội Tham ô tài sản.

Trước đó, bà Thủy là cán bộ mặt trận, hội phụ nữ thị trấn La Hà (cũ), nay là xã Tư Nghĩa.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Quảng Ngãi và Hội phụ nữ thị trấn La Hà, bà Thủy lợi dụng việc được phân công là người trực tiếp thực hiện việc thu hồi tiền gốc, lãi vay đối với các hội viên tham gia vay vốn, đã chiếm đoạt tiền của các hội viên với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ án liên quan đến gần 50 cá nhân. Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của bà Thủy cũng như trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị cá nhân là hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ thị trấn La Hà (cũ) đã nộp đủ số tiền tất toán hợp đồng vay cho bà Thủy thì đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Quảng Ngãi để kiểm tra lại thông tin về hợp đồng vay vốn.

Nếu tình trạng hợp đồng vay vốn chưa được tất toán, có dấu hiệu bị bà Thủy chiếm đoạt thì đề nghị đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 216 đường Bích Khê, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để trình báo, cung cấp tài liệu để đảm bảo về quyền lợi.