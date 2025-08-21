Hơn 1.300 học sinh vùng khu kinh tế Dung Quất chuyển vào học trong ngôi trường 42 tỉ 21/08/2025 11:44

(PLO)- Trường Tiểu học Bình Đông được đầu tư 42 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của 1.300 học sinh trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất.

Ngày 21-8, Tập đoàn Hòa Phát, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học Bình Đông (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi). Công trình được tài trợ theo hình thức "chìa khóa trao tay" với tổng mức đầu tư 42 tỉ đồng.

Toàn cảnh Trường Tiểu học Bình Đông được đầu tư xây mới với tổng vốn 42 tỉ đồng.

Tham dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương; ông Mai Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, cùng các lãnh đạo ban giám hiệu và đông đảo thầy trò Trường Tiểu học Bình Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường bày tỏ tin tưởng ngôi trường này và nhiều công trình khác mang dấu ấn của Hòa Phát góp phần hiện đại hóa hạ tầng giáo dục, y tế và giao thông xung quanh khu vực có dự án hoạt động.

Ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại sự kiện, ông Mai Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, cho biết tập đoàn coi Quảng Ngãi là địa bàn đầu tư chiến lược và dành ngân sách lớn cho hoạt động an sinh xã hội, mang lại những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Ông Mai Văn Hà - Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.

“Thông qua Trường Tiểu học Bình Đông, chúng tôi mong muốn mang đến cho thế hệ tương lai một môi trường học tập chất lượng cao, nơi các em học sinh và đội ngũ giáo viên có thể phát huy hết năng lực của mình” - ông Hà nói.

Ông Hồ Ly, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Đông cho rằng ngôi trường mới khang trang sẽ giúp cho việc dạy, học của giáo viên, học sinh địa phương được đảm bảo toàn diện hơn, góp phần phát triển thế hệ trẻ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Đông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, đồng hành của các cấp chính quyền tỉnh, doanh nghiệp đối với nhà trường.

Trường tiểu học Bình Đông được khởi công từ tháng 5-2024, hoàn thành sau 14 tháng thi công với các hạng mục chính gồm: 3 dãy nhà 3 tầng gồm 38 phòng học, 4 phòng bộ môn, 14 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, nhà bảo vệ, hành lang kết nối, hệ thống cây xanh, trạm bơm phòng cháy chữa cháy…, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của 1.300 học sinh trên địa bàn.

Trường Tiểu học Bình Đông đưa vào sử dụng, đón hơn 1.300 học sinh vùng khu kinh tế Dung Quất theo học.

Với diện tích hơn 1,2 ha, Trường Tiểu học Bình Đông được xây dựng đáp ứng chuẩn quốc gia và định hướng phát triển theo mô hình trường học chất lượng cao của xã Vạn Tường nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Công trình được đánh giá là một trong những ngôi trường đẹp và hiện đại nhất hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi, được đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2025-2026.

Lãnh đạo xã Vạn Tường, tập đoàn Hòa Phát tham quan các phòng học.