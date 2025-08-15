Quảng Ngãi: Hơn 2.500 cán bộ, công chức nghỉ hưởng chế độ sau sáp nhập tỉnh 15/08/2025 17:14

Ngày 15-8, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 7, ông Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, đã có thông tin về tình hình cán bộ, công chức nghỉ việc do ảnh hưởng của sắp xếp bộ máy.

Cụ thể, từ ngày 1-7 đến 10-8, Quảng Ngãi đã phê duyệt cho 1.242 trường hợp nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025; đồng thời phê duyệt cho 1.350 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 154/2025.

Ông Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo tại cuộc họp.

Các quyết định trên được triển khai trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sáp nhập tỉnh, bảo đảm đúng quy định theo Kết luận 183-KL/TW ngày 1-8-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Theo ông Tuấn, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện đã đăng ký nghỉ trước tuổi. Danh sách sẽ được tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước 31-8, để chính thức nghỉ từ ngày 1-9.

Tỉnh cũng đang tăng cường biệt phái cán bộ có chuyên môn sâu về cấp xã, phường, đặc khu, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, địa chính, công nghệ thông tin… “Sở Nội vụ đã rà soát, tổng hợp nhu cầu thiếu nhân sự chuyên môn và tham mưu UBND tỉnh kế hoạch điều động, đảm bảo hoạt động của chính quyền 2 cấp thông suốt” - ông Tuấn nói.

Về cơ sở vật chất, các trụ sở và trang thiết bị phục vụ công tác đã cơ bản hoàn thiện. Trung tâm phục vụ hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp xã được trang bị đầy đủ, bố trí nhân sự hỗ trợ, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn.