Đồng Nai thực hiện 36 chỉ tiêu để tăng trưởng 2 con số 18/12/2025 06:04

(PLO)- Năm 2026 tỉnh Đồng Nai quyết tâm thực hiện 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để tăng trưởng 2 con số.

Chiều 17-12, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo 168 đơn vị là các phường, xã, sở, ngành, cơ quan, trường học nhận chỉ tiêu.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết: Năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Quy mô kinh tế GRDP đạt gần 678.000 tỉ đồng, tăng trưởng kinh tế 9,63%, vượt so với mục tiêu Chính phủ giao là 8,5%.

“Với kết quả này, Đồng Nai đứng đầu cả nước xét về mức độ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng do Chính phủ giao, đồng thời xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng GRDP và tiếp tục dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ”, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai trao quyết định giao chỉ tiêu cho các đơn vị. Ảnh: VŨ HỘI.

Công tác văn hóa, thể dục - thể thao, du lịch tiếp tục được quan tâm, đời sống tinh thần nhân dân được nâng lên; du lịch phục hồi rõ nét với nhiều hoạt động kích cầu, quảng bá hiệu quả. Các chính sách y tế, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đảm bảo chăm lo sức khỏe, việc làm và đời sống cho nhân dân.

Hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và phát triển kinh tế số. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối chiếu với các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025, kết quả đến nay có 28/30 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra; trong đó 6 chỉ tiêu vượt, 22 chỉ tiêu đạt.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao quyết định giao chỉ tiêu năm 2026 cho các đơn vị, địa phương. Ảnh: VŨ HỘI.

Năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Do đó tỉnh Đồng Nai đặt ra 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bao gồm: 8 chỉ tiêu về kinh tế; 19 chỉ tiêu về văn hóa, xã hội; 6 chỉ tiêu về môi trường và 3 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Một số chỉ tiêu nổi bật: Về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt hơn 100.000 tỉ đồng và chi ngân sách địa phương gần 58.800 tỉ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công hơn 27.100 tỉ đồng.

Do đó UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung bám sát tình hình thực tế phối hợp thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm 2026 đạt mục tiêu đề ra.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai trao quyết định giao chỉ tiêu năm 2026 cho các đơn vị, địa phương. Ảnh: VŨ HỘI.

Đồng thời, tập trung thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các dự án trọng điểm của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu ngay sau hội nghị này, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh sớm cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thành các chương trình, kế hoạch, với những biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đã được giao.