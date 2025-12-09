Quảng Ninh tổ chức chuỗi sự kiện cuối năm nhằm thu hút du khách 09/12/2025 21:06

(PLO)- Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch với quy mô hoành tráng sẽ được Quảng Ninh tổ chức, góp phần kích cầu du lịch, hoàn thành mục tiêu đón trên 21 triệu lượt khách năm 2025 và tạo động lực cho các năm tiếp theo.

Ngày 9-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh trong tháng 12.

Nổi bật trong đó là Lễ tưởng niệm 717 năm ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông; Lễ đón nhận bằng ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới; Festival Yên Tử “Hành trình Di sản - Tinh hoa thế giới” dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22-12.

Trong đó, Lễ đón bằng công nhận di sản Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 20-12 tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của VTV.

Quảng Ninh đang là điểm đến hấp dẫn với nhiều sự kiện quy mô được tổ chức trong thời gian qua. Ảnh: QN

Festival Yên Tử “Hành trình di sản, tinh hoa thế giới” với các hoạt động: Triển lãm thành tựu Di sản ngàn năm “Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”; Hội chợ Thương mại - OCOP và Lễ hội ẩm thực; Giao lưu trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian; Tổ chức Tuần phim Di sản; Giải đua xe đạp Quảng Ninh mở rộng năm 2025 “Về miền Di sản".

Tại Móng Cái, Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế năm 2025 (Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc) lần thứ 17 sẽ được diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 15-12 tại Quảng trường Trung tâm phường Móng Cái 1, với quy mô trên 300 gian hàng.

Trong tháng này, tỉnh cũng sẽ tổ chức 2 sự kiện âm nhạc quy mô với nhiều ngôi sao tên tuổi.

Cụ thể, chương trình Lễ hội âm nhạc và trải nghiệm Extra Special Night diễn ra từ 8 giờ đến 22 giờ, ngày 21-12 (Chủ Nhật) tại Quảng trường Sun Carnival, phường Bãi Cháy.

Chương trình có sự xuất hiện của dàn sao hàng đầu Vpop như: Trúc Nhân, Tăng Phúc, Trang Pháp, S.T Sơn Thạch, Kay Trần… trong đêm nhạc hoành tráng, đạt chuẩn quốc tế bên bờ di sản vịnh Hạ Long, kết hợp với màn pháo hoa rực rỡ.

Ngày 31-12, chương trình nghệ thuật (Countdown) chào năm mới 2026 gắn với chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên sẽ diễn ra tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.

Chương trình có quy mô 50 nghìn người, dự kiến có thời lượng 180 phút gồm các tiết mục ca, múa, nhạc, xiếc, sân khấu hóa, nhạc điện tử kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, âm thanh, ánh sáng, visual, mapping,… và bắn pháo hoa nổ tầm cao.

11 tháng năm 2025, đã có trên 19,8 triệu lượt khách du lịch đến Quảng Ninh. Trong đó, khách nội địa ước đạt gần 15,8 triệu lượt; khách quốc tế ước đạt trên 4 triệu lượt. Việc tiếp tục tổ chức các sự kiện quy mô lớn, đặc sắc, kỳ vọng sẽ giúp Quảng Ninh sớm đạt các mục tiêu về đón khách du lịch trong năm 2025 cũng như tạo động lực cho những năm tới đây.