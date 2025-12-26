Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai: Giám sát tập trung các vấn đề cử tri quan tâm 26/12/2025 18:50

Ngày 26 - 12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026) và tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ.

Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao kỷ niệm chương cho ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, trong hành trình 80 năm, trải qua 15 nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội không chỉ làm tròn sứ mệnh là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất mà còn là hiện thân, biểu tượng cho ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc.

Theo bà Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 30 hội nghị và ban hành 270 văn bản lấy ý kiến các đơn vị đối với các dự án luật.

Bên cạnh đó tổ chức gần 50 nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề tại địa phương; hoạt động giám sát được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm. Các đại biểu đã thực hiện trên 70 lượt chất vấn tại các kỳ họp và phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bà Điểu Huỳnh Sang, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai báo cáo tổng kết nhiệm kỳ. Ảnh: VŨ HỘI.

Cũng trong nhiệm kỳ này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức hơn 50 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 20.000 lượt người tham gia; chuyển hơn 2.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cơ quan Trung ương và UBND tỉnh.

Đoàn tiếp hơn 600 lượt công dân kiến nghị, phản ánh những vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp nhận và xử lý gần 2.750 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai đã ký kết quy chế phối hợp với Hội Luật gia tỉnh về công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại của công dân, hoạt động của Tổ tư vấn trợ giúp pháp lý đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác tiếp và hướng dẫn công dân.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho rằng, trong nhiệm kỳ này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều kiến nghị mang tính chiến lược tới Quốc hội và Chính phủ, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy tiến độ những dự án quan trọng quốc gia trên địa bàn như: Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3, Vành đai 4 - TP.HCM...

Đồng Nai được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics với hạt nhân là đô thị sân bay Long Thành mang tầm quốc tế.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: VŨ HỘI.

"Do đó Tỉnh ủy Đồng Nai kỳ vọng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động đề xuất, kiến nghị các thể chế đột phá, nhất là cơ chế đặc thù cho đô thị sân bay Long Thành và Khu thương mại tự do tỉnh Đồng Nai, hình thành các vùng động lực tăng trưởng mới", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và hậu giám sát, tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến quốc kế, dân sinh, đặc biệt là chăm lo đời sống nhân dân vùng dự án, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời và dứt điểm vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài.

Đoàn tiến hành giám sát chặt chẽ các vấn đề về môi trường, đất đai, đầu tư công và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường niềm tin, sự đồng thuận của cử tri đối với Đảng và Nhà nước.