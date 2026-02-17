Quảng Ninh: Gần 2.400 khách quốc tế xông đất ngày đầu năm 17/02/2026 15:41

(PLO)- Gần 2.400 khách quốc tế trên hai du thuyền hạng sang, mở đầu chuỗi hoạt động đón 6 chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp đến với vùng di sản Quảng Ninh trong những ngày đầu năm mới.

Ngày 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón gần 2.400 du khách quốc tế trên hai du thuyền hạng sang xông đất du lịch Quảng Ninh đầu năm.

2 du thuyền hạng sang với gần 2400 khách xông đất Quảng Ninh đầu năm mới. Ảnh: SG

Hai du thuyền Seabourn Encore với khoảng 800 du khách châu Âu và Piano Land với khoảng 1.600 du khách chủ yếu đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong không khí hân hoan ngày đầu năm mới.

Cảng được trang hoàng rực rỡ, nhuộm thắm trong sắc đỏ của cờ, hoa và tiếng trống hội, múa lân náo nhiệt tạo ấn tượng khó quên cho du khách về điểm đến thân thiện, hiếu khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã đón đoàn khách, "lì xì" may mắn, chúc các vị khách một năm mới hạnh phúc và có một chuyến đi đáng nhớ tại Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng lì xì đầu năm mới cho các du khách quốc tế. Ảnh: SG

Sau lễ đón, du khách sẽ có lịch trình tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, chương trình city tour khám phá văn hóa, ẩm thực, nhịp sống địa phương. Công tác nhập cảnh, an ninh và điều phối tour được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, bảo đảm an toàn, thuận tiện.

Trong các ngày 19, 20-2 (mùng 3 và 4 Tết Nguyên đán) và ngày 24, 25-2 (mùng 8, 9 tháng Giêng), cảng cũng sẽ liên tiếp đón các tàu Le Jacques Cartier quốc tịch Pháp, Adora Mediterranea quốc tịch Bahamas và Silver Nova quốc tịch Bahamas, riêng tàu Adora Mediterranea quay lại 2 lần.

Sự kiện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón 6 siêu du thuyền trong dịp Tết Nguyên đán cho thấy Quảng Ninh đang trở thành điểm đến ưa thích trên hải trình của nhiều hãng tàu quốc tế.