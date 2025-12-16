Cần Thơ khai mạc Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2025 16/12/2025 17:44

(PLO)- Sự kiện diễn ra tại TP Cần Thơ trong năm ngày, với chuỗi 20 hoạt động chuyên sâu, dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách tham dự.

Sáng 16-12, tại Hội trường Rùa - Đại học Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (CASTID 2025).

Sự kiện năm nay mang chủ đề “Cần Thơ - Trung tâm động lực Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (CASTID 2025). Ảnh: CTU

Chuỗi 20 hoạt động chuyên sâu

CASTID 2025 diễn ra trong năm ngày, tạo nên một không gian kết nối đa chiều, lan tỏa tri thức và đề xuất các giải pháp đột phá. Sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chuỗi sự kiện bao gồm 20 hoạt động chuyên sâu, tiêu biểu như: Diễn đàn phát triển bền vững ĐBSCL, tầm nhìn đến năm 2045 - SDMD; Diễn đàn sáng kiến đổi mới sáng tạo - Cần Thơ TP đáng sống; Diễn đàn KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ lần I.

Bên cạnh đó là các chương trình trình diễn công nghệ (Tech Showcase) với sân khấu dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và Startup. Đây là cơ hội để các đơn vị giới thiệu sản phẩm mới, kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra các hội thảo khoa học thảo luận về: Trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; giải pháp tài chính số thông minh.

Kỳ vọng tạo động lực bứt phá

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kỳ vọng chuỗi sự kiện diễn ra xuyên suốt trong năm ngày sẽ mang lại những giải pháp, định hướng đột phá tập trung. Qua đó, giúp TP Cần Thơ xác định rõ hướng đi để hiện thực hóa các mục tiêu tại Nghị quyết 57-NQ/TW.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (CASTID 2025). Ảnh: CTU

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, CASTID 2025 là dịp để giới thiệu thành tựu nổi bật, lan tỏa và tôn vinh các mô hình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, quản trị và đời sống. Điều này góp phần mở rộng cơ hội thương mại hóa sản phẩm, kết nối cung cầu, thúc đẩy thị trường KH&CN tại địa phương.

Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, viện, trường, Tuần lễ CASTID 2025 sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra những giá trị thực tiễn, động lực mới cho sự phát triển của TP Cần Thơ”.

Người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ cũng mong muốn qua sự kiện này sẽ tạo lập một hệ sinh thái mở, nơi các doanh nghiệp SMEs và Startup có cơ hội kết nối trực tiếp với các tập đoàn lớn, quỹ đầu tư.

CASTID 2025 được kỳ vọng là nơi chia sẻ tri thức, hợp tác hành động và kiến tạo các giải pháp đột phá, đưa Cần Thơ tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm động lực KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng và quốc gia.