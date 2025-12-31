Hà Tĩnh khen thưởng HLV, VĐV giành 11 huy chương tại SEA Games 33 31/12/2025 12:57

Sáng 31-12, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương và khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiện Định chủ trì buổi gặp mặt.

UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, thể thao Hà Tĩnh có 12 vận động viên, tranh tài ở 6 môn gồm: điền kinh, rowing, sailing, karate, bắn súng và bóng đá nam.

Kết thúc đại hội, các vận động viên Hà Tĩnh giành tổng cộng 11 huy chương, gồm 8 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Nổi bật là VĐV Nguyễn Thị Ngọc với 3 HCV điền kinh (400m nữ, tiếp sức 4x400m nữ và tiếp sức 4x400m nam nữ). VĐV Lê Ngọc Phúc giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ; Nguyễn Trung Cường giành HCV nội dung 3.000m vượt rào nam.

Ông Phan Thiên Định- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.

Ở môn karate, võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm đoạt 2 HCV nội dung kumite cá nhân 61kg và kumite đồng đội nữ. Cầu thủ Lê Viktor cùng U22 Việt Nam vô địch bóng đá nam. Ngoài ra, Dư Thị Bông giành HCV rowing thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nhẹ; Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng đội giành HCB thuyền 4 mái chèo đôi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ VH-TT&DL cho 8 HLV, VĐV, đồng thời tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho 4 HLV có thành tích xuất sắc.

Tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt biểu dương tinh thần thi đấu, ý chí và nỗ lực vượt khó của các HLV, VĐV Hà Tĩnh; khẳng định thành tích đạt được là rất đáng tự hào, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện còn nhiều khó khăn. Đồng thời đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đầu tư trọng điểm, nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị lực lượng cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X và Asiad 2026, phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới.