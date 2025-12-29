Khen thưởng 2 người dân ở TP.HCM bàn giao chim hồng hoàng quý 29/12/2025 14:51

(PLO)- UBND xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho hai người dân vì có hành động tự nguyện giao nộp chim hồng hoàng quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Sáng 29-12, UBND xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần, trao khen thưởng cho ông Phùng Anh Tú và ông Phạm Văn Tính (cùng ngụ địa phương). Hai cá nhân này đã có việc làm tích cực trong việc bảo vệ động vật hoang dã.

UBND xã Xuân Thới Sơn đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần, trao khen thưởng cho ông Phùng Anh Tú và ông Phạm Văn Tính (cùng ngụ địa phương). Ảnh: Hữu Tâm

Theo UBND xã Xuân Thới Sơn, tối 22-12, ông Phùng Anh Tú phát hiện một con chim lạ sà xuống trước đầu xe máy. Dù ông đã xua đuổi nhưng con chim không bay đi mà có biểu hiện như yếu sức. Ông Tú đưa chim về chăm sóc, sau đó chủ động liên hệ cơ quan chức năng khi biết đây là loài nguy cấp.

Tương tự, tối 24-12, ông Phạm Văn Tính cũng bắt được một con chim lạ tại lùm cây gần nhà. Ông Tính nói con gái tìm hiểu trên mạng thì biết là loài chim quý hiếm nên liên hệ với Công an xã Xuân Thới Sơn để giao nộp.

Tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, nhấn mạnh việc làm này thể hiện tinh thần chấp hành pháp luật và trách nhiệm cao của người dân đối với môi trường sinh thái. Việc khen thưởng nhằm động viên phong trào bảo vệ động vật hoang dã tại địa phương.

Trước đó, ông Tính và ông Tú đã bắt được hai con chim hồng hoàng và đã chủ động liên hệ, bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: Hữu Tâm

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận hai con chim trên để chăm sóc, xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, kiểm lâm viên xác định đây là hai con chim hồng hoàng trống, tên khoa học là Buceros bicornis.

Loài chim này thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định. Hiện sức khỏe các cá thể chim đang được theo dõi trước khi có phương án thả về môi trường tự nhiên.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng toàn thể cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang đang công tác tại địa bàn xã Xuân Thới Sơn.