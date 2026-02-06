Công an TP Cần Thơ vận động trao tặng nhà cho 1.000 hộ dân trước thềm năm mới 06/02/2026 22:13

(PLO)- Công an TP Cần Thơ vận động Tập đoàn Trường Hải (THACO) trao tặng 1.000 căn nhà cho hộ dân khó khăn, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần vì nhân dân phục vụ và góp phần bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Tối 6-2, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và trao 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do Công an TP vận động.

Tham dự chương trình có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP...

Tại buổi lễ, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO), đã trao bảng tượng trưng tài trợ 1.000 căn nhà, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, với tổng kinh phí 60 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí được Công an TP Cần Thơ tiếp nhận để tổ chức xây dựng, trao tặng cho các hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Hải trao bảng tượng tặng 1.000 căn nhà do Công an TP Cần Thơ vận động.

Lãnh đạo thành phố và Công an tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, khẳng định trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an thành phố luôn duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động an sinh xã hội, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí, Công an TP Cần Thơ sẽ thành lập các ban chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, xét chọn đúng đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố sẽ phân công cụ thể lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và công an địa phương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng xây dựng nhà.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương sẽ vận động cán bộ, chiến sĩ tình nguyện đóng góp ngày công, huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ người dân, bảo đảm chất lượng công trình, giúp các hộ khó khăn có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an TP Cần Thơ; đồng thời góp phần tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam